Чи впливає зміна ВООС на отримання відстрочки 

В Україні військово-облікова спеціальність (ВОС) 999 є технічним маркером у системі мобілізаційного обліку. Вона вказує, що військовозобов’язаний не проходив військову службу чи навчальні збори і в разі мобілізації потребує базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Про це детально розповіли на порталі "Юристи.UA", коментуючи реальну ситуацію військовозобов’язаного. До юристів звернувся чоловік, який подав заяву на відстрочку від мобілізації. Після прийняття документів він помітив у застосунку "Резерв+", що його ВОС змінилася: раніше була 900025 (бухгалтер бухгалтерського обліку), а тепер з’явилася 999097 (солдат резерву, потребує загальної базової підготовки). Чоловік запитав, чи не завадить ця зміна отримати відстрочку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: ВОС 999 (або 999097) — це не реальна військова спеціальність, а умовний маркер, який система автоматично присвоює тим, хто не має досвіду проходження військової служби чи навчальних зборів. Він означає лише одне — у разі мобілізації людині потрібно пройти базову загальновійськову підготовку.

"Не звертайте уваги, це стандартна історія. Таким чином держава обліковує громадян, які потребують БЗВП", — додав адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерій запевнив: поява ВОС 999 ніяк не впливає на можливість отримати відстрочку. Це суто технічний запис, який не несе жодної загрози для процедури оформлення відстрочки за сімейними обставинами, навчанням чи іншими законними підставами.

Якщо в паперовому військовому квитку вказана інша спеціальність, а в "Резерв+" з’явився маркер 999 — це не помилка, а нормальна практика системи. Водночас, якщо людина хоче, щоб дані були узгоджені, вона може подати до ТЦК заяву про виправлення/актуалізацію інформації. Для цього достатньо надіслати рекомендованим листом або подати особисто заяву з проханням привести дані у відповідність до наявних документів.

