'Війна триває занадто довго, її потрібно закінчити за місяць' - Трамп висунув Зеленському нову вимогу

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. За словами Трампа, конфлікт триває вже надто довго, і він хотів би, щоб мир було укладено протягом місяця.

Про це повідомляє Axios з посиланням на українського чиновника та два джерела, обізнані з деталями розмови.Як розповів Зеленський під час бесіди, він сподівається, що війна закінчиться ще цього року. Трамп у відповідь наголосив: "Війна триває вже занадто довго, і я хотів би, щоб вона закінчилася за місяць".

Видання зазначає, що півгодинна розмова між лідерами була першою після їхньої зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Загалом вона пройшла в дружній та позитивній атмосфері.

Розмова відбулася наступного дня після четвертої річниці російського вторгнення в Україну та за день до зустрічі представників Трампа — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа — з переговорною командою Зеленського в Женеві.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про майбутню зустріч з Путіним.

