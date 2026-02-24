Дані про непридатність не внесли до Резерв+: що робити

Громадянин, якого офіційно визнано непридатним до військової служби, але ця інформація не відображається в мобільному застосунку "Резерв+", має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який є адміністратором сервісу. Якщо ж проблему не буде усунуто, наступним кроком може стати звернення до суду.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". Після оновлення законодавства паперові військово-облікові документи більше не видаються. Наразі основним документом є електронний військовий облік, доступний через застосунок "Резерв+". Водночас деякі користувачі стикаються з неточностями або відсутністю важливих даних у своєму профілі.

Зокрема, один із громадян звернувся до юристів із питанням: у застосунку не зазначено, що його визнано непридатним до служби. Він поцікавився, як діяти в такій ситуації.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Юрист Владислав Дерій пояснив, що після затвердження свідоцтва про хворобу особу мали виключити з військового обліку. Якщо цього не сталося, це може свідчити про бездіяльність з боку ТЦК. Він порадив перевести комунікацію з установою в юридичну площину.

Адвокат Юрій Айвазян уточнив, що насамперед потрібно подати до ТЦК заяву з вимогою внести відповідні зміни до облікових даних у "Резерв+". Саме цей орган відповідає за адміністрування та коригування інформації в системі. У разі якщо територіальний центр комплектування відмовиться виправити помилку або не відреагує на звернення, громадянин має право оскаржити бездіяльність у судовому порядку.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!