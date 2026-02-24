'Росія є Росія, їм не можна довіряти': Зеленський прокоментував вимогу США про вихід ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає помилковою та недалекоглядною позицію Сполучених Штатів щодо можливості завершення війни шляхом територіальних поступок з боку України. Йдеться про припущення, що Кремль нібито погодиться зупинити бойові дії, якщо Київ відмовиться від ще не окупованих Росією частин Донбасу.

В інтерв’ю виданню Financial Times глава держави наголосив, що не вірить у сценарій, за яким поступки гарантують мир. За його словами, припущення, що вихід українських сил із Донбасу автоматично призведе до завершення війни, не має підстав, адже Росії не можна довіряти.

Зеленський також критично висловився щодо ідеї тимчасового припинення вогню. Він підкреслив, що пауза без чітких і дієвих гарантій безпеки з боку західних партнерів лише дасть Москві час на перегрупування та підготовку до нової хвилі наступу.

Президент відкинув заяви російського лідера про те, що перемир’я нібито потрібне Україні для відновлення сил, назвавши такі твердження маніпуляцією та неправдою. За його словами, Україні не потрібна пауза — їй необхідне повне й остаточне завершення війни.

Окремо Зеленський зауважив, що нині тиск з боку президента США Дональд Трамп щодо територіальних компромісів, на його думку, є відчутнішим, ніж тиск на Росію.

Він закликав Вашингтон посилити економічний вплив саме на Кремль — зокрема, через обмеження можливостей Росії обходити санкції, припинення діяльності її "тіньового флоту" та ускладнення експорту енергоресурсів. На переконання Зеленського, саме такі кроки можуть суттєво вплинути на здатність Москви продовжувати війну.

Водночас президент наголосив, що Україна передусім розраховує на власні сили — Збройні сили та розвиток внутрішнього оборонного виробництва.

