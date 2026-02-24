Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: є поранені, серед них дитина (фото, відео)

У ніч проти 24 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. По місту було завдано понад шість ударів, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, один із дронів поцілив в об’єкт міської інфраструктури, що спричинило пожежу. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місцях влучань оперативно розпочали роботу екстрені служби.

Близько 02:00 у ДСНС України уточнили, що кількість постраждалих зросла до п’яти осіб. За інформацією рятувальників, за однією з адрес безпілотник влучив у виробничу будівлю поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів, яку надзвичайники ліквідовують. У навколишніх будівлях також зафіксовані пошкодження.

На іншій локації удар припав по відкритій території неподалік житлової забудови. Внаслідок вибуху пошкоджені п’ять п’ятиповерхових будинків та припарковані поруч автомобілі.

