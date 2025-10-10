Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Увечері 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Основними цілями стали енергетична та цивільна інфраструктура. Унаслідок ударів частина Києва залишилася без світла, є поранені, а в Запоріжжі в лікарні померла дитина.

Повітряні сили повідомили, що системи ППО працювали по всій території країни. У Києві внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 осіб, восьмеро з них перебувають у лікарнях. Через удари по критичній інфраструктурі лівий берег столиці залишився без електроенергії та водопостачання. У Печерському районі уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку, де спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також пошкодження зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Він повідомив, що у місті працюють усі служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

На Київщині уламки збитих безпілотників впали у кількох районах. У Броварах пошкоджено кілька багатоповерхівок, продуктові кіоски та автомобілі, проте постраждалих немає. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла після падіння уламків на будівлю мінімаркету.

Запоріжжя зазнало потужних ударів, унаслідок яких постраждали жінка та семирічний хлопчик. Попри зусилля медиків, дитина померла у лікарні від тяжких травм. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що атаки тривали понад шість годин, місто перебувало під постійною загрозою нових ударів.

На Дніпропетровщині вибухи лунали у Дніпрі, Кам’янському та Криворізькому районах. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, спричинивши кілька пожеж. Постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. На Нікопольщині зафіксовано обстріли з артилерії та систем "Град".

Українські сили оборони продовжують відбивати атаки дронів і ліквідовують наслідки нічного обстрілу.

