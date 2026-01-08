Чи потрібно йти на ВЛК військовозобов’язаному, який вже має відстрочку: відповідь юриста

Військовозобов’язані громадяни, які вже мають офіційно оформлену відстрочку від мобілізації або чинне бронювання, не повинні направлятися на проходження військово-лікарської комісії. Обов’язок проходити ВЛК у таких випадках відсутній.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила адвокат АБ "Романа Сацика" Марія Ганіна. За словами юристки, процедура медичного огляду не поширюється на осіб, які вже завершили оформлення відстрочки або офіційно заброньовані роботодавцем. Такі військовозобов’язані не підлягають направленню на ВЛК.

Вона пояснює, що для більшості військовозобов’язаних висновок ВЛК є чинним протягом одного року. Водночас бронювання працівника здійснюється в електронному форматі, підтвердження надходить оперативно, і проходження медкомісії в цьому випадку не вимагається.

Водночас адвокат звертає увагу на важливий нюанс. Якщо чоловік має законні підстави для відстрочки, але не перебуває на військовому обліку, звернення до ТЦК є обов’язковим. У такій ситуації алгоритм дій виглядає так: постановка на облік, проходження ВЛК, після чого — офіційне оформлення відстрочки.

Також трапляються ситуації, коли бронювання вже перебуває в процесі оформлення, але відстрочка ще не зафіксована документально. У цей так званий перехідний період людину можуть направити на ВЛК. Водночас, за словами Марії Ганіної, якщо у громадянина є законні підстави для відстрочки, його зазвичай не мобілізують.

Окремо адвокат нагадує, що статус "обмежено придатний" є винятком. Особи з таким статусом були зобов’язані повторно пройти ВЛК відповідно до оновлених вимог законодавства.

Що робити, якщо все ж наполягають на проходженні ВЛК

Теоретично від проходження комісії можна відмовитися, проте на практиці це складний і тривалий шлях. За наявності законних підстав для відстрочки людина може наполягати на своєму праві, але тоді доведеться оскаржувати дії або бездіяльність ТЦК, звертатися зі скаргами до вищих органів і бути готовим до затяжного процесу.

Водночас адвокат заспокоює: у реальній практиці осіб, які мають чинні підстави для відстрочки, як правило, не мобілізують. У своїй роботі вона ще не стикалася з випадками, коли людину призивали на службу попри законне право на відстрочку.

