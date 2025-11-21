Частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні: кого стосується

У грудні 2025 року частина військовослужбовців отримає додаткові виплати до свого грошового забезпечення. Зокрема, бійці сержантського та старшинського складу зможуть розраховувати на суму понад 27 тис. грн.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, мова йде про заохочувальні виплати для військових, які підписали контракт зі Збройними силами України. Право на додаткову підтримку поширюється лише на тих, хто уклав контракт вперше, зокрема у листопаді 2025 року.

Розмір виплат залежить від посади та тривалості контракту і розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на січень 2025 року, який становить 3028 грн. Для сержантів та старшин, які підписали контракт на щонайменше три роки, заохочувальна сума складе дев’ять прожиткових мінімумів, тобто понад 27 тис. грн. Рядовий склад може розраховувати на понад 24 тис. грн за трирічний контракт, а офіцери отримають близько 30 тис. грн за контракт на понад рік.

Виплати нараховуються після укладення контракту, призначення на посаду та початку служби. Для отримання коштів військовий має подати рапорт на ім’я командира, а наказ про виплату затверджує командування.

