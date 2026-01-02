Виплати малозабезпеченим у 2026 році: що змінилось та які суми допомоги

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти оновлена система державної підтримки для малозабезпечених сімей. Зміни суттєво вплинуть на принципи нарахування допомоги, розміри виплат і коло отримувачів, адже держава переходить до нової моделі соціального захисту.

Як пояснюють у матеріалі Фактів ICTV, ключовим нововведенням стане запровадження єдиної базової соціальної допомоги. Відповідне рішення уряд ініціював ще у вересні, щоб спростити систему та зробити її більш зрозумілою й адресною.

Починаючи з 2026 року, замість кількох окремих видів соціальної підтримки для малозабезпечених родин діятиме одна виплата. Її розмір визначатимуть як різницю між встановленою державою базовою величиною для сім’ї та фактичним середньомісячним доходом домогосподарства. Базову величину Кабмін встановив на рівні 4,5 тисячі гривень. Такий підхід, за задумом уряду, дозволить точніше враховувати реальні потреби сімей і уникнути плутанини з оформленням кількох допомог одночасно.

Важливо, що всі виплати, які були призначені до кінця 2025 року, продовжать діяти до завершення строку їх нарахування. Навіть якщо родина ще не перейшла на нову систему, вже оформлена допомога не припинятиметься достроково.

Зміни охоплять одразу кілька категорій громадян. Йдеться про сім’ї, які отримують допомогу як малозабезпечені, одинокі матері з дітьми, багатодітні родини, дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їх перебування невідоме, а також осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. У пояснювальних документах до законопроєкту зазначено, що нинішня система надто складна, адже одна родина може одночасно отримувати різні види допомог, що ускладнює як оформлення, так і розуміння підстав для нарахувань чи відмов.

Окремо наголошується, що більшість соціальних виплат прив’язані до прожиткового мінімуму, який зростає повільно. Це знижує ефективність державної підтримки, особливо для найбільш уразливих верств населення.

Згідно з державним бюджетом на 2026 рік, прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 3 209 гривень, що майже на десять відсотків більше, ніж торік. Для дітей до шести років він визначений на рівні 2 817 гривень, для дітей віком від шести до 18 років — 3 512 гривень, для працездатних осіб — 3 328 гривень, а для людей, які втратили працездатність, — 2 595 гривень. Ці показники також використовуватимуться для розрахунку окремих посадових окладів і соціальних доплат.

Механізм розрахунку базової соціальної допомоги передбачає індивідуальний підхід до кожної родини. Базова сума у 4,5 тисячі гривень застосовуватиметься для першого члена сім’ї, який подає заяву, а також для кожної дитини до 18 років і людей з інвалідністю І або ІІ групи. Для інших членів родини базова величина становитиме 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень. Остаточний розмір допомоги визначатимуть як різницю між загальною базовою сумою для всієї сім’ї та її фактичним доходом.

Для прикладу, якщо малозабезпечена сім’я складається з матері та дворічної дитини і жінка не має жодних доходів, базова сума для такої родини становитиме 9 тисяч гривень. Саме цю суму і виплачуватимуть у вигляді допомоги.

Окремі правила передбачені для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу. Розмір базової величини для них залежатиме від кількості років стажу і коливатиметься від 2 385 до 3 960 гривень.

Водночас базову соціальну допомогу не зможуть отримати сім’ї, у яких є працездатні особи, що тривалий час не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Також підставою для відмови стануть значні фінансові активи, великі покупки протягом року, наявність кількох об’єктів нерухомості або кількох відносно нових автомобілів.

З 1 січня 2026 року збільшаться й виплати, пов’язані з народженням і доглядом за дитиною. Допомога при народженні зросте до 50 тисяч гривень і виплачуватиметься одразу повною сумою. Для жінок без страхового стажу передбачені щомісячні виплати під час вагітності, а допомогу по догляду за дитиною до одного року зможе отримувати будь-хто з членів родини, хто перебуває у декретній відпустці. Також продовжить діяти програма єЯсла і можливість отримати Пакунок малюка або грошову компенсацію.

Оновлений прожитковий мінімум вплине й на розмір аліментів. Мінімальні гарантовані суми для дітей зростуть, так само як і максимальний розмір аліментів, який можуть стягувати за рішенням суду.

Для малозабезпечених сімей, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, виплати на проживання, оформлені у 2025 році, продовжать надходити автоматично щонайменше до лютого 2026 року. Розмір допомоги залишиться без змін і виплачуватиметься двічі на місяць на банківські рахунки переселенців.

