В Україні подешевшав популярний фрукт: скільки коштує

До завершення зими залишаються лічені тижні, і це вже відобразилося на вартості популярних сезонних фруктів у супермаркетах. Йдеться про апельсини, мандарини та яблука, які нині продаються дешевше, ніж у середньому в січні.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Станом на 13 лютого ціни на ці фрукти знизилися порівняно з показниками минулого місяця.

Апельсини наразі коштують у середньому 64,40 грн за кілограм, тоді як у січні їх продавали приблизно по 76,28 грн. Зменшилася й ціна на апельсини преміум-класу: замість 81,52 грн у січні тепер вони обійдуться в середньому у 77 грн за кілограм.

Мандарини також трохи подешевшали. Якщо в січні середня ціна становила 70,83 грн за кілограм, то тепер — близько 69,40 грн. Найбільш помітне зниження зафіксовано на мандарини з Іспанії: їхня вартість впала зі 186,30 грн до 114,90 грн за кілограм.

Українські яблука, які традиційно залишаються найдоступнішими взимку, теж стали дешевшими. Нині їх можна придбати в середньому по 37,26 грн за кілограм, тоді як у січні ціна сягала 40,83 грн.

Водночас загальна тенденція до зростання цін на продукти в Україні зберігається. Раніше "Главред" повідомляв, що, за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, на подорожчання впливають удари Росії по енергосистемі. Через пошкодження інфраструктури зростає собівартість виробництва, і підприємства поступово закладають додаткові витрати у кінцеву ціну товарів. Однак про різкий стрибок вартості продуктів наразі не йдеться.

