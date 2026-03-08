На них не варто витрачатись: названо найгірші моделі електромобілів 

Купівля вживаного електромобіля часто здається вигідним рішенням, адже такі авто можуть коштувати значно дешевше за нові. Однак машини з пробігом іноді приховують серйозні технічні проблеми, усунення яких може потребувати значних витрат і спеціалізованого обслуговування.

Експерти видання BGR, посилаючись на дані Consumer Reports, назвали п’ять електромобілів, які небажано купувати на вторинному ринку. На думку фахівців, потенційним покупцям краще розглянути альтернативні моделі від конкурентів.

Електромобілі, які не радять купувати вживаними Tesla Cybertruck

Цей електричний пікап вирізняється одним із найнестандартніших дизайнів серед сучасних автомобілів. Попри популярність і увагу до моделі, експерти не радять розглядати її як варіант для купівлі з пробігом.

За словами фахівців, обслуговування Cybertruck може обійтися дорожче, ніж у багатьох конкурентів. До того ж далеко не всі автомеханіки мають досвід роботи з цією моделлю. Серед проблем, на які скаржаться власники, згадують залипання педалі акселератора та дефекти акумуляторних батарей.

BMW iX (модель 2023 року)

Електричний кросовер BMW iX на вторинному ринку коштує значно дешевше, ніж новий. Однак експерти нагадують, що версія 2023 року вже двічі підпадала під сервісні відкликання.

Найчастіше власники повідомляють про збої в електронних системах, які в окремих випадках можуть навіть спричинити загоряння. Також фіксувалися проблеми з гальмами та періодична втрата потужності.

Hyundai Ioniq 5 (модель 2023 року)

Цей електрокросовер привертає увагу сучасним дизайном і просторим салоном. Втім, моделі 2023 року, за оцінками експертів, не можуть похвалитися високим рівнем надійності.

Зокрема, власники повідомляють про труднощі із заряджанням і роботою батареї. У деяких випадках електромобіль може раптово втрачати заряд або відмовлятися заряджатися.

Genesis GV60 (модель 2025 року)

Преміальний електрокросовер Genesis GV60 вирізняється стильним зовнішнім виглядом і якісним інтер’єром. Проте експерти зазначають, що версія 2025 року має низку недоліків.

У Consumer Reports вважають, що ця модель демонструє невисоку надійність. Крім того, фахівці звертають увагу на проблеми з якістю складання автомобіля.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Chevrolet Blazer EV (модель 2024 року)

Електричний кросовер Chevrolet Blazer EV 2024 року вже п’ять разів відкликали виробником, що свідчить про наявність серйозних технічних недоліків.

Серед найбільш поширених скарг — ситуації, коли автомобіль може несподівано активувати електронне стоянкове гальмо під час руху. Крім того, власники повідомляють про широкий спектр інших несправностей.

Який електромобіль найдешевший в обслуговуванні

Водночас експерти BGR визначили і модель з найнижчими витратами на технічне обслуговування. Для цього вони проаналізували прогнози витрат від CarEdge та технічні характеристики виробників.

Лідером за економічністю виявився Tesla Model 3. За підрахунками фахівців, середні витрати на обслуговування цього електромобіля протягом 10 років становлять приблизно 3222 долари, що робить його одним із найдоступніших електрокарів у плані довгострокових витрат.

