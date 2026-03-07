Чи можуть забронювати з протермінованим військово-обліковим документом 

Наявність прострочених військово-облікових документів або непройдена військово-лікарська комісія не є перешкодою для отримання бронювання від мобілізації. Водночас юристи пояснюють, у яких випадках працівнику все ж можуть відмовити у броні.

Про це повідомляє портал Юристи.UA.

Чи впливають прострочені документи на бронювання

Бронювання від мобілізації дозволяє забезпечити стабільну роботу підприємств, які мають критичне значення для економіки та функціонування держави. Саме працівники таких установ можуть отримати відстрочку від призову.

Один із громадян звернувся до юристів із запитанням: чи може роботодавець оформити бронювання, якщо його військово-обліковий документ уже прострочений.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що така ситуація не є перешкодою для бронювання. За його словами, для подання на бронь достатньо електронного військово-облікового документа. Водночас він радить не відкладати оформлення.

Коли можуть виникнути проблеми

Адвокат Юрій Айвазян також підтвердив, що прострочений документ або непройдена військово-лікарська комісія не впливають на можливість бронювання. Однак він наголосив, що діяти потрібно оперативно.

За словами юриста, основною проблемою може стати ситуація, коли територіальний центр комплектування оголошує військовозобов’язаного в розшук. У такому випадку оформити бронювання вже не вдасться.

Отже, ключова умова для отримання броні — відсутність розшуку з боку ТЦК.

Чи можуть скасувати бронювання

Фахівці також нагадують, що бронювання може бути анульоване за рішенням керівника підприємства або уповноваженої особи. Саме керівник визначає перелік працівників, яких планують забронювати, і може змінювати цей список відповідно до потреб підприємства.

При цьому погодження з працівником для скасування бронювання не є обов’язковим.

