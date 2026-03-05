Названо автомобіль з найнижчими витратами на обслуговування

Електромобілі поступово набирають популярності, поступово витісняючи з ринку традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас багато водіїв сумніваються, чи дійсно вигідно володіти повністю електричним транспортом через можливі витрати на обслуговування.

Експерти BGR склали рейтинг п’яти електромобілів із найнижчими прогнозованими витратами на технічне обслуговування. Для цього вони проаналізували дані CarEdge та офіційні специфікації виробників, підрахувавши середню вартість обслуговування на 10 років і врахувавши ймовірність необхідності серйозного ремонту. До списку потрапили одразу кілька моделей Tesla.

ТОП-5 електромобілів із найнижчими витратами на обслуговування (за 10 років):

Tesla Model 3 – близько 3 222 доларів Hyundai Ioniq – близько 3 893 доларів Nissan Leaf – близько 3 237 доларів Tesla Model Y – близько 3 977 доларів Tesla Model S – близько 4 011 доларів

Tesla Model 3 виявилася найдешевшою у плані обслуговування. Експерти відзначають, що середні витрати на її технічне обслуговування за 10 років складають лише 3 222 долари. Крім того, ймовірність серйозного ремонту протягом цього періоду оцінюється у 8,64% — найкращий показник у сегменті.

Щодо Hyundai Ioniq 6, експерти зазначають, що хоча середня вартість обслуговування трохи вища, ніж у Nissan Leaf, на корейську модель надається розширена гарантія. Вона покриває більшість витрат на заміну дорогих компонентів, що робить експлуатацію більш передбачуваною та економною.

