Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз не 3 березня

На початку тижня очікується посилення геомагнітної активності. Фахівці попереджають: упродовж трьох днів магнітосфера Землі перебуватиме у збуреному стані, а найбільший вплив прогнозують на вівторок. Людям, чутливим до змін погоди, варто уважніше поставитися до свого самопочуття та планування справ.

За оцінками експертів Центру прогнозування космічної погоди NOAA, на початку березня фіксується хвиля підвищеної сонячної активності, що може впливати на атмосферний тиск і загальний стан організму.

3 березня, у вівторок очікується індекс 5 - найскладніший день тижня з точки зору впливу на організм. Показник 5 означає сильну магнітну бурю. Деякі люди можуть відчувати головний біль, дратівливість, проблеми зі сном або загострення хронічних станів. Особливо уважними варто бути тим, хто має серцево-судинні захворювання. Фахівці радять підтримувати водний баланс, уникати стресових ситуацій, не планувати надмірного фізичного чи емоційного навантаження.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

дотримуватися стабільного режиму сну;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

надавати перевагу легкій їжі, зменшити споживання солі;

обмежити каву та інші стимулювальні напої;

контролювати артеріальний тиск за наявності відповідних проблем.

