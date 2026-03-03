На які пільги мають право учасники бойових дій та де отримати інформацію про них

Військові, які отримали статус учасника бойових дій, можуть користуватися пільгами не лише на загальнодержавному рівні, а й у своїх громадах. Статус УБД надається військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь у захисті держави.

Він передбачає низку соціальних гарантій і пільг, визначених законодавством. Водночас, як пояснили у відомстві, в багатьох регіонах діють додаткові програми підтримки на місцевому рівні. Про це повідомили у Міністерство оборони України.

Йдеться не лише про ініціативи органів влади, а й про підтримку з боку бізнесу. Зокрема, магазини можуть надавати знижки на товари та послуги, а культурні заклади — музеї, виставки, театри — пропонувати безкоштовний або пільговий вхід для учасників бойових дій.

Окремі програми поширюються і на членів родин військових. У деяких громадах для дітей УБД передбачене безкоштовне харчування в школах або діють місцеві програми матеріальної допомоги.

Щоб дізнатися про перелік доступних пільг, у Міноборони радять звертатися до органів місцевого самоврядування чи відповідних структур за місцем проживання. Саме там можна отримати актуальну інформацію про регіональні можливості підтримки.

