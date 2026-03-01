Бюджетні та якісні: топ найкращих авто з Європи 

Вибір вживаного електромобіля в 2026 році — це вже не екзотика, а практичне рішення для багатьох українців. Ринок Європи та США наповнений відносно доступними електрокарами з пробігом, які за $15–20 тисяч (приблизно 620–830 тис. грн) пропонують серйозний запас ходу, сучасні технології та низькі експлуатаційні витрати.

Британське видання WhatCar склало рейтинг найкращих вживаних електромобілів до £15 000 (≈ $20 000), враховуючи надійність, запас ходу, комфорт, вартість обслуговування та відгуки реальних власників. Ось топ-10 моделей, які сьогодні вважаються найкращим вибором у цьому ціновому діапазоні.

На 10-му місці — Nissan Leaf другого покоління. Колись бестселер європейського ринку електрокарів, Leaf і досі залишається одним із найпростіших і найнадійніших варіантів. Версії з батареєю 62 кВт·год пропонують реальний запас ходу близько 350–380 км. Плюси: багате оснащення навіть у базових комплектаціях, простота експлуатації, доступні запчастини. Мінуси: тісний задній ряд і середня якість оздоблення салону.

9-е місце посідає FIAT 500 Electric. Компактний, стильний міський хетчбек з запасом ходу до 320 км у топових версіях. Ідеальний для тих, хто їздить переважно містом. Плюси: низька ціна, висока маневреність, привабливий дизайн. Мінуси: дуже мало місця всередині та жорсткувата підвіска на поганих дорогах.

8-е місце — Mini Electric (попереднє покоління). Преміальний міський хетчбек із якісним салоном і динамічним характером. Запас ходу — близько 230 км. Плюси: преміальне оздоблення, багате оснащення, хороша динаміка. Мінуси: малий запас ходу та жорстка підвіска.

На 7-му місці — Hyundai Kona Electric першої генерації. Компактний електрокросовер із реальним запасом ходу до 400–450 км (залежно від батареї). Плюси: хороша динаміка, багате оснащення, великий для класу запас ходу. Мінуси: тіснуватий задній ряд для дорослих.

6-е місце займає Renault Zoe — один із найпопулярніших електромобілів Європи. Новіші версії пропонують до 385 км запасу ходу. Плюси: доступна ціна, великий багажник, непоганий простір у салоні. Мінуси: слабка динаміка та середня якість матеріалів.

5-е місце — MG5 EV. Найдешевший і найпрактичніший електричний універсал у рейтингу. Запас ходу — до 400 км, великий багажник і просторий салон. Плюси: низька ціна, практичність, непоганий запас ходу. Мінуси: застаріла мультимедіа та повільна зарядка.

4-е місце — Peugeot e-208 (дорестайлінгова версія з 136-сильним мотором). Яскравий, стильний і добре оснащений хетчбек із запасом ходу близько 350 км. Плюси: приваблива ціна, якісний інтер’єр, непогана динаміка. Мінуси: мало місця в салоні для дорослих на задньому ряду.

3-є місце — Volkswagen ID.3. Компактний електрохетчбек із просторим салоном і батареєю 58 кВт·год (реальний запас ходу — близько 400–426 км). Плюси: гарна динаміка, місткий салон, великий запас ходу. Мінуси: не найкраща мультимедіа та середня якість матеріалів у ранніх версіях.

На 2-му місці — Kia e-Niro. Просторіший і практичніший побратим Hyundai Kona Electric із запасом ходу до 465 км. Плюси: великий салон і багажник, багата комплектація, відмінний запас ходу. Мінуси: дещо нудна керованість.

Абсолютний лідер рейтингу — Tesla Model 3 (задньопривідна версія Standard Range). За $20 000 можна знайти екземпляри з батареєю, що забезпечує реальний запас ходу близько 400–408 км. Плюси: блискавична динаміка, великий запас ходу, два багажники, практичний салон. Мінуси: жорсткувата підвіска та середня якість оздоблення в базових версіях.

