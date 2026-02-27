Пакистан завдав авіаудару по столиці Афганістану: є загиблі військові (фото, відео)

Пакистан продовжив військові удари по території Афганістану, зокрема по окремих районах та, за заявами афганської сторони, поблизу столиці. В Ісламабаді стверджують, що ці дії стали відповіддю на атаку з боку Кабула раніше того ж дня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційні структури обох країн. У Міністерство інформації та радіомовлення Пакистану заявили, що "неспровоковані дії режиму Талібану вздовж пакистано-афганського кордону отримали негайну та ефективну відповідь". Також у відомстві наголосили, що Пакистан вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї територіальної цілісності та безпеки громадян.

За даними пакистанської сторони, військові операції тривають у прикордонних районах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам і Баджаур. В Ісламабаді заявили про ліквідацію 72 бойовиків афганського Талібану та поранення ще кількох осіб, а також про знищення військових позицій і озброєння.

Водночас афганська влада повідомляє про інші втрати: за їхніми даними, загинули вісім військовослужбовців і ще 11 отримали поранення. Крім того, у Міністерство оборони Афганістану заявили, що в провінції Нангархар унаслідок удару по табору біженців поранення дістали 13 цивільних, серед них жінки та діти.

Раніше того ж вечора афганські військові розпочали наступ проти пакистанських позицій, назвавши це відповіддю на авіаудари Пакистану по об’єктах на афганській території, здійснені у вихідні. За інформацією Кабула, ті атаки призвели до загибелі щонайменше 18 осіб. Удари у відповідь, як стверджують в Афганістані, відбувалися вздовж кордону в шести провінціях.

Пізніше речник Талібану Забіулла Муджахід заявив, що пакистанські військові завдали авіаударів по районах Кабула, Кандагара та Пактії. За його словами, інформації про жертви наразі немає.

Агентство Associated Press із посиланням на пакистанських високопосадовців у сфері безпеки повідомило, що авіаудари були спрямовані по об’єктах, які Ісламабад називає афганськими військовими базами в провінціях Кабул, Кандагар і Пактія. За їхніми словами, нібито знищено дві бригадні бази, однак даних про можливі втрати вони не надали.

Передісторія загострення пов’язана з ударами Пакистану по території Афганістану минулими вихідними. За заявою пакистанського уряду, ці атаки були спрямовані проти угруповання Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), також відомого як пакистанський Талібан, його союзників та осередків, пов’язаних з Ісламська держава. Ісламабад звинувачує ці структури в серії нападів на своїй території та заявляє, що має докази їхньої координації з баз у Афганістані.

Останніми тижнями Пакистан зазнав низки смертоносних атак і стверджує, що бойовики діяли за вказівкою керівництва, яке перебуває на афганській території. Ситуація на кордоні залишається напруженою, а сторони продовжують обмінюватися взаємними звинуваченнями.

