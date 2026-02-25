В Україні продовжують дорожчати яйця: яка ціна

Вартість курячих яєць в Україні продовжує зростати навіть на початку весни. За вихідні ціни на десяток яєць підскочили на 4,5–9 %. Зокрема, яйця категорії С0 подорожчали з 62 до 65 гривень (+4,84 %), а категорія С1 зросла суттєвіше — з 55 до 60 гривень (+9,09 %). Такі дані наводить Столичний ринок у Києві.

На полицях супермаркетів яйця "Ясенсвіт" категорії С1 продаються в середньому по 82,23 грн за десяток. Середньомісячна ціна на цю марку зросла на 50 копійок, а за останній рік яйця цієї марки подорожчали на 16 гривень. Про це повідомляє Мінфін.

На відміну від попередніх років, коли з настанням тепла ціни на яйця зазвичай помітно знижувалися, у 2026 році такого значного падіння, найімовірніше, не буде.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Він пояснює, що раніше в грудні-січні одне яйце могло коштувати до 10 гривень, а вже в травні-червні ціна опускалася до 4 гривень. Цього року науковець не прогнозує настільки суттєвого зниження. Водночас деяке сезонне здешевлення все ж очікується з приходом стабільного тепла та збільшенням виробництва.

Основні причини стриманого зниження цін:

висока собівартість кормів і енергоносіїв;

наслідки енергетичної кризи та перебоїв з електропостачанням на птахофабриках;

зростання експорту яєць та яйцепродуктів;

скорочення поголів’я курей-несучок через попередні складні сезони.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!