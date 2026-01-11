В Україні подорожчав корисний продукт: скільки коштує
В Україні у 2026 році риба продовжить дорожчати — це стосується як прісноводних видів українського виробництва, так і імпортної продукції. Основним фактором зростання цін є значне збільшення витрат на вирощування та зберігання риби.
Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла співвласниця рибного господарства на Черкащині Анна Сунько. У 2026 році на рибний ринок тиснуть одразу кілька критичних чинників, які накопичуються:
- тривалі відключення електроенергії через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури;
- різке подорожчання кормів;
- зростання вартості пального, логістики та енергії загалом.
"Через відключення світла виробникам доводиться використовувати генератори для підтримання роботи систем аерації ставків, а також для охолодження продукції після вилову. Без стабільного електропостачання охолоджена риба швидко втрачає якість, тому витрати на генератори стають обов’язковими", — пояснює Анна Сунько.
Подорожчання буде поступовим, без різких стрибків, що дає споживачам час адаптуватися.
Прогноз цін на основні види риби у 2026 році
За словами експертки, очікується таке зростання цін (орієнтовно протягом року):
- Лящ — від 100 грн/кг;
- Товстолоб — від 85–90 грн/кг;
- Сом — від 150 грн/кг;
- Білий амур — до 90 грн/кг;
- Форель — до 200–240 грн/кг.
Імпортна риба також подорожчає на 15–20%:
- Хек — 150–180 грн/кг;
- Пангасіус — близько 140 грн/кг.
Окремо варто відзначити червону рибу (сьомга, лосось): за прогнозами, ціни можуть зрости до 380–450 грн/кг через логістичні витрати та попит.
