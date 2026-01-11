В Україні подорожчав корисний продукт: скільки коштує 

В Україні у 2026 році риба продовжить дорожчати — це стосується як прісноводних видів українського виробництва, так і імпортної продукції. Основним фактором зростання цін є значне збільшення витрат на вирощування та зберігання риби.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла співвласниця рибного господарства на Черкащині Анна Сунько. У 2026 році на рибний ринок тиснуть одразу кілька критичних чинників, які накопичуються:

тривалі відключення електроенергії через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури;

різке подорожчання кормів;

зростання вартості пального, логістики та енергії загалом.

"Через відключення світла виробникам доводиться використовувати генератори для підтримання роботи систем аерації ставків, а також для охолодження продукції після вилову. Без стабільного електропостачання охолоджена риба швидко втрачає якість, тому витрати на генератори стають обов’язковими", — пояснює Анна Сунько.

Подорожчання буде поступовим, без різких стрибків, що дає споживачам час адаптуватися.

Прогноз цін на основні види риби у 2026 році

За словами експертки, очікується таке зростання цін (орієнтовно протягом року):

Лящ — від 100 грн/кг ;

— від ; Товстолоб — від 85–90 грн/кг ;

— від ; Сом — від 150 грн/кг ;

— від ; Білий амур — до 90 грн/кг ;

— до ; Форель — до 200–240 грн/кг.

Імпортна риба також подорожчає на 15–20%:

Хек — 150–180 грн/кг ;

— ; Пангасіус — близько 140 грн/кг.

Окремо варто відзначити червону рибу (сьомга, лосось): за прогнозами, ціни можуть зрости до 380–450 грн/кг через логістичні витрати та попит.

