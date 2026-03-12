Подорожчання пального в Україні: ціни на які продукти злетять першими

Після зростання вартості пального в Україні першими можуть подорожчати імпортні овочі та фрукти. Саме ці продукти найшвидше реагують на зміни в логістиці та коливання валютного курсу. Натомість ціни на м’ясо та молочну продукцію, ймовірно, почнуть змінюватися пізніше, адже їхня собівартість менш оперативно залежить від транспортних витрат.

Про це в коментарі для 24 канал розповів аналітик Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка. За його словами, пальне є важливим елементом витрат на всіх етапах постачання продуктів — від виробництва до продажу в магазинах. Коли дорожчають бензин або дизель, зростають витрати на перевезення, зберігання, роботу холодильного обладнання та доставку товарів. У результаті виробники, імпортери та торгові мережі поступово перекладають ці додаткові витрати на кінцеву вартість продукції.

Найшвидше на подорожчання пального реагують товари з коротким циклом поставок або ті, що значною мірою залежать від імпорту. До них належать, зокрема, овочі та фрукти, які часто перевозять і швидко реалізовують.

Особливо це стосується тепличної продукції, значна частина якої надходить в Україну з-за кордону. Наприклад, у 2025 році основним постачальником помідорів і огірків була Туреччина, частка якої в імпорті цих овочів перевищувала 80% у грошовому вимірі. Через це будь-яке зростання витрат на транспортування, страхування перевезень або коливання валют швидко відображається на цінах у магазинах.

Натомість у секторі м’ясної продукції вплив дорожчання пального проявляється повільніше. Це пов’язано зі структурою витрат у тваринництві: значну частину собівартості становлять корми, а виробники часто мають певні запаси, які дозволяють тимчасово стримувати підвищення цін. Через це реакція ринку може затримуватися приблизно на один–три місяці.

Поки що пропозиція м’яса на внутрішньому ринку залишається достатньою, що допомагає уникнути різкого подорожчання. Проте ситуація може змінитися ближче до періоду підвищеного попиту, зокрема напередодні Великдень.

Подібна тенденція можлива й на ринку молочної продукції. Водночас тут важливу роль відіграє енергомісткість переробки та необхідність підтримувати так званий холодний ланцюг під час транспортування. Тому зростання вартості пального може впливати на витрати зі збору молока, його перевезення до переробних підприємств і доставку готової продукції до торгових мереж.

За останніми оцінками, індекс споживчих цін на молочні продукти станом на березень 2026 року становить приблизно 100,5%, що свідчить про незначне підвищення вартості в цій категорії. Водночас індекс цін на м’ясо поки що трохи нижчий за 100%, тобто в середньому за місяць ціни навіть дещо знизилися. Проте ситуація може змінитися, якщо подорожчання пального триватиме.

Експерти також зазначають, що частина компаній поки працює за контрактами, укладеними ще до зростання вартості пального. Саме тому ціни на продукти не змінюються миттєво. Коли ж ці угоди завершаться, нові витрати на транспортування і логістику почнуть поступово включати до вартості товарів.

