Як здійснюються виплати родинам загиблих військових

Розмір одноразової грошової допомоги для родин загиблих українських військових і надалі становитиме 15 мільйонів гривень. Водночас тепер під час визначення остаточної суми враховуватимуть кошти, які сім’я отримувала, поки військовослужбовець мав статус зниклого безвісти.

Про це повідомила правозахисниця, керівниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в ефірі День.LIVE. За її словами, родини військових, які зникли безвісти, нині отримують половину їхнього грошового забезпечення. Якщо ж пізніше підтверджується загибель захисника, родині виплачують одноразову грошову допомогу.

Раніше ці щомісячні виплати не впливали на розмір фінальної допомоги у разі встановлення факту загибелі. Однак після ухвалення Верховна Рада України законопроєкту №13646 порядок нарахування змінився.

Денісова пояснила, що якщо родина одразу дізнається про загибель військового і звертається за виплатою, вона отримує повну суму — 15 мільйонів гривень. Але якщо протягом тривалого часу військовий вважався зниклим безвісти, а його близькі отримували частину грошового забезпечення, ці виплати будуть відняті від загальної суми допомоги.

Правозахисниця також навела офіційні дані: в Україні налічується приблизно 90 тисяч осіб, які мають статус зниклих безвісти. З них близько 7 тисяч перебувають у полоні. При цьому значна частина тіл, які повертають під час обмінів, належить саме тим військовим, що раніше вважалися зниклими.

За словами Денісової, інколи трапляються випадки, коли військовий зникає безвісти, а згодом повертається лише його тіло — після загибелі внаслідок катувань або страти. Попри це, весь період пошуку формально вважається часом перебування у статусі зниклого безвісти, і виплати, які отримувала родина, будуть враховані під час остаточного розрахунку допомоги.

Новий порядок виплат запроваджено законом, ухваленим парламентом 25 лютого. Відповідно до нього, якщо загибель військового, який раніше вважався зниклим безвісти, підтверджується, одноразова допомога у 15 мільйонів гривень виплачується з урахуванням уже отриманих родиною коштів.

У Міністерство оборони України пояснили, що зміни покликані усунути нерівність між родинами, які пережили однакову втрату, але опинилися в різних обставинах. За задумом авторів закону, нові правила мають зробити систему виплат більш зрозумілою та справедливою.

Водночас у відомстві наголошують: після отримання одноразової допомоги державна підтримка для родин загиблих військовослужбовців не припиняється. Законодавство передбачає для них право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а також низку інших соціальних гарантій і пільг.

