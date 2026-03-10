З ними буде складно: названо топ 'проблемних' порід собак

Новий рейтинг у Великій Британії визначив породи собак, які вважаються потенційно найнебезпечнішими. Під час оцінювання враховували такі характеристики, як фізична сила, потужність та виражений охоронний інстинкт.

Водночас експерти з поведінки домашніх тварин наголошують, що характер собаки значною мірою залежить від умов утримання, виховання та рівня соціалізації. За правильного підходу навіть сильні та домінантні породи можуть бути спокійними та керованими. Про це пише Express.

Нижче наведено п’ять популярних порід, які фахівці віднесли до групи підвищеного ризику.

Німецька вівчарка

Ця порода відома високим інтелектом, слухняністю та сильною прив’язаністю до господаря. Саме тому німецьких вівчарок часто використовують у поліції та охоронних службах.

Разом із тим вони мають потужну мускулатуру і можуть важити до 40 кілограмів. Через розвинений інстинкт захисту німецькі вівчарки іноді гостро реагують на загрозу для власника або території. Фахівці зазначають, що їхню поведінку іноді помилково сприймають як агресивну, тому важливу роль відіграє правильне навчання та соціалізація.

Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка є однією з найбільших охоронних порід. Вага дорослого собаки може досягати приблизно 100 кілограмів, що робить його надзвичайно сильним.

Ці тварини відомі своєю сміливістю та здатністю захищати територію. Якщо собака не проходить належного дресирування або з нею неправильно поводяться, вона може проявляти агресію. Через сильний охоронний інстинкт кавказькі вівчарки часто насторожено ставляться до незнайомців.

Акіта

Акіта — порода з незалежним характером і сильною волею. Вага таких собак зазвичай становить близько 30 кілограмів.

Вони можуть проявляти агресію до чужих людей або інших собак, особливо якщо не були належним чином соціалізовані. Потужні щелепи та міцна статура роблять їх ефективними охоронцями. При цьому за правильного виховання акіти стають дуже відданими домашніми улюбленцями.

Аргентинський мастиф

Аргентинський мастиф вирізняється сильною статурою, витривалістю та короткою білою шерстю. Вага дорослих собак зазвичай коливається від 35 до 45 кілограмів.

Цю породу вивели для полювання на велику дичину, тому вона від природи безстрашна та має потужні захисні інстинкти. Через потенційно агресивну поведінку утримання аргентинського мастифа обмежене або заборонене у деяких країнах, зокрема у Великій Британії.

Американський пітбультер’єр

Пітбулі можуть бути дуже дружніми і ласкавими за умови правильного виховання. Вони відомі своєю енергійністю та сильною прив’язаністю до господаря.

Водночас історично цю породу використовували у собачих боях, тому агресія до інших тварин довгий час була частиною селекції. Пітбулі важать приблизно від 15 до 30 кілограмів і мають потужні щелепи та добре розвинену мускулатуру. Характерною рисою породи є міцний хват під час укусу.

Експерти підкреслюють, що поведінка будь-якої собаки значною мірою залежить від відповідального ставлення власника, правильного навчання та ранньої соціалізації. Саме ці фактори визначають, чи буде тварина безпечною для оточення.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найграйливіших собак.

