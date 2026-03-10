С ними будет сложно: назван топ 'проблемных' пород собак

Новый рейтинг в Великобритании определил породы собак, которые считаются наиболее опасными. При оценке учитывались такие характеристики, как физическая сила, мощность и выраженный охранный инстинкт.

В то же время, эксперты по поведению домашних животных отмечают, что характер собаки в значительной степени зависит от условий содержания, воспитания и уровня социализации. При правильном подходе даже сильные и доминантные породы могут быть спокойны и управляемы. Об этом пишет Express.

Ниже представлены пять популярных пород, которые специалисты отнесли к группе повышенного риска.

Немецкая овчарка

Эта порода известна высоким интеллектом, послушанием и сильной привязанностью к владельцу. Именно поэтому немецкие овчарки часто используются в полиции и охранных службах.

Вместе с тем они обладают мощной мускулатурой и могут весить до 40 килограммов. Из-за развитого инстинкта защиты немецкие овчарки иногда остро реагируют на угрозу для владельца или территории. Специалисты отмечают, что их поведение иногда ошибочно воспринимается как агрессивное, поэтому важную роль играет правильное обучение и социализация.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка является одной из самых больших охранных пород. Вес взрослой собаки может достигать примерно 100 килограммов, что делает его очень сильным.

Эти животные известны своей смелостью и способностью защищать территорию. Если собака не проходит надлежащего дрессировки или с ней неправильно обращаются, она может проявлять агрессию. Из-за сильного охранного инстинкта кавказские овчарки часто настороженно относятся к незнакомцам.

Акита

Акита – порода с независимым характером и сильной волей. Вес таких собак обычно составляет около 30 кг.

Они могут проявлять агрессию к чужим людям или другим собакам, особенно если не были должным образом социализированы. Мощные челюсти и крепкое телосложение делают их эффективными охранниками. При этом при правильном воспитании акиты становятся очень преданными домашними питомцами.

Аргентинский мастиф

Аргентинский мастиф отличается сильным телосложением, выносливостью и короткой белой шерстью. Вес взрослых собак обычно колеблется от 35 до 45 кг.

Эту породу вывели для охоты на большую дичь, поэтому она от природы бесстрашна и обладает мощными защитными инстинктами. Из-за потенциально агрессивного поведения содержание аргентинского мастифа ограничено или запрещено в некоторых странах, в частности в Великобритании.

Американский питбультерьер

Питбули могут быть очень дружественными и ласковыми при правильном воспитании. Они известны своей энергичностью и сильной привязанностью к владельцу.

В то же время, исторически эту породу использовали в собачьих боях, поэтому агрессия к другим животным долгое время была частью селекции. Питбули весят от 15 до 30 килограммов и имеют мощные челюсти и хорошо развитую мускулатуру. Характерной чертой породы является крепкий хват во время укуса.

Эксперты подчеркивают, что поведение любой собаки в значительной степени зависит от ответственного отношения владельца, правильной учебы и ранней социализации. Именно эти факторы определяют, будет ли животное безопасным для окружающих.

