Какой категории пенсионеров дополнительно насчитают 800 гривен

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии благодаря продолжительному трудовому стажу. Законодательство предусматривает ежемесячные доплаты для граждан, имеющих больше лет страхового стажа, чем установленный минимум.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, по какой формуле рассчитывают такую надбавку и кто может на нее претендовать.

Какие требования к страховому стажу в 2026 году

Порядок назначения пенсий и доплат за дополнительные годы стажа определяет Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV.

В 2026 году для выхода на пенсию действуют следующие минимальные требования к страховому стажу:

в 60 лет - не менее 33 лет стажа;

в 63 года - не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Если человек работал дольше и имеет больший стаж, чем нужно для назначения пенсии, такой стаж считается сверхурочным.

Когда стаж считается сверхурочным

Размер необходимого стажа зависит от того, когда человеку была назначена пенсия.

Для вышедших на пенсию до октября 2011 года сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, этот предел составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый год сверх установленной нормы пенсионерам предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.

Как рассчитывают доплату

Формула достаточно проста: каждый дополнительный год стажа прибавляет 1% к основному размеру пенсии. Однако максимальный размер этой надбавки ограничен — она не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Соответственно, 1% равняется 25,95 грн. Именно такую сумму добавляют к пенсии за каждый год сверхурочного стажа.

Сколько можно получать дополнительно

Например:

10 лет сверхурочного стажа дают примерно 259 грн. доплаты ежемесячно;

20 лет - около 519 грн;

30 лет – почти 778 грн ежемесячной надбавки.

В Пенсионном фонде уточняют, что для работающих пенсионеров размер доплаты изначально рассчитывают на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения выплаты могут быть перечислены с учетом актуального показателя.

Что еще нужно знать о страховом стаже

Страховым стажем считается только тот период, когда за человека уплачивались страховые взносы не ниже минимального уровня. Именно эти периоды учитывается Пенсионным фондом Украины при назначении пенсии.

Даже граждане, потерявшие работу, могут продолжать накапливать стаж. Для этого нужно встать на учет в Государственную службу занятости Украины. В период получения определенных выплат по ним могут уплачиваться страховые взносы.

К страховому стажу могут отнести:

период получения пособия по безработице;

время получения выплат по частичной безработице;

период профессионального обучения, переквалификации или повышения квалификации по направлению центра занятости.

В то же время в стаж не относят одноразовую финансовую помощь для открытия собственного дела, а также период пребывания на учете в центре занятости, если человек не получал никаких выплат.

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

