Вправе ли ТЦК фотографировать документы военнообязанного во время проверки: объяснение юриста

При проверке военнообязанных документов представители групп оповещения могут осуществлять фото- и видеофиксацию. Однако в законодательстве предусмотрены исключения, когда делать подобные снимки запрещено.

Об этом сообщают журналисты с ссылкой на разъяснения, опубликованные на правовом портале Юристы.UA. Во время всеобщей мобилизации в Украине работают специальные группы оповещения. В их состав входят представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и сотрудники Национальной полиции Украины.

Один из военнообязанных обратился к юристам с вопросом, имеют ли такие группы право фотографировать его документы во время проверки.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что представители ТЦК действительно могут производить фото- и видеофиксацию во время проверки документов. Такое право имеют и полицейские, если они входят в состав группы оповещения.

Право на фото- и видеофиксацию предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины №560. Документ определяет порядок проверки военно-учетных документов в ходе мобилизационных мероприятий.

Согласно этим правилам уполномоченные представители ТЦК или полицейские могут использовать технические средства для фиксации момента предъявления документов. Это касается как бумажных, так и электронных военно-учетных документов, проверяемых вместе с удостоверением личности.

В то же время, закон предусматривает ситуации, когда фото- или видеофиксацию осуществлять не разрешается. Это зависит от того, где именно состоит на военном учете конкретное лицо.

По словам юриста, если во время проверки выяснится, что военнообязанный состоит на учете в Службе безопасности Украины или в разведывательных органах, представители ТЦК и полиции не вправе фотографировать или снимать на видео его документы.

В таких случаях процесс предъявления и проверки документов происходит без фото- или видеофиксации.

