Могут ли люди с 3 группой инвалидности рассчитывать на скидки на коммуналку
В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на разные формы государственной поддержки. В 2026 году для граждан с таким статусом предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот, помогающих частично компенсировать повседневные расходы.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги
В ведомстве пояснили, что специальные скидки на оплату "коммуналки" для людей с инвалидностью третьей группы законодательством не установлены. Однако такие граждане могут оформить жилищную субсидию, позволяющую снизить расходы на оплату коммунальных услуг.
Подать заявку на получение субсидии можно несколькими способами:
- через официальный онлайн-портал Пенсионного фонда;
- лично в любом сервисном центре ПФУ.
В Пенсионном фонде также отмечают, что в летний период сумма субсидии иногда может быть равна нулю. Это объясняется значительно более низкими затратами на коммунальные услуги без отопления. С началом отопительного сезона выплату автоматически пересматривают, и при наличии оснований ее размер увеличивается.
Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список
Как оформить субсидию в 2026 году
Для получения субсидии необходимо предоставить пакет документов, среди которых:
- справка о доходах;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление и право на доходы и расходы членов домохозяйства.
При расчете помощи учитываются доходы всех членов семьи, фактически проживающих вместе в домохозяйстве.
Другие льготы для людей с инвалидностью III группы
Несмотря на отсутствие специальных скидок на коммунальные услуги, у граждан с инвалидностью третьей группы есть другие социальные гарантии. Для работающих предусмотрены следующие права:
- ежегодный отпуск длиннее двух календарных дней;
- трудоустройство без испытательного срока;
- возможность получить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в году;
- право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 дней.
Кроме того, государство обеспечивает таких граждан льготными условиями получения:
- технических средств реабилитации;
- медицинских изделий, в том числе зубных протезов;
- колёсных кресел по медицинским показаниям.
Также люди с инвалидностью III группы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением такси и метро). Студенты с таким статусом могут получать академическую стипендию в полном размере, а абитуриенты с высокими результатами обучения имеют возможность поступать в учебные заведения вне конкурса.
Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!