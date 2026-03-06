Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 6 марта

Над Украиной наблюдается усиление геомагнитной активности. В ближайшие дни ожидается новая волна магнитной бури, которая может повлиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает сервис прогнозирования космической погоды Meteoagent. После короткого ослабления 3 марта геомагнитная ситуация снова ухудшилась. Мощность бури внезапно поднялась до уровня в 5 баллов, после чего постепенно снизилась до четырех и трех баллов.

Специалисты прогнозируют, что уже6 марта на территории Украины ожидается новая магнитная буря. По предварительным оценкам ее сила может достичь четырех баллов, что считается умеренным уровнем геомагнитных возмущений.

Что происходит на Солнце

По информации портала Meteoprog, в течение последних суток на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса C.

Кроме того, 5 марта возможны более мощные солнечные вспышки класса M, вероятность которых оценивается примерно в 25%. Вероятность мощнейших вспышек класса X составляет около 5%.

Также астрономы отмечают повышенную солнечную активность – на поверхности светила сейчас наблюдается 27солнечных пятен, что может способствовать новому геомагнитному возмущению.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время магнитных бурь некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Самые распространенные симптомы:

головные боли;

головокружение;

тошнота;

боль или дискомфорт в области сердца;

слабость и сонливость;

боли в спине и суставах;

повышение АД;

обострение хронических заболеваний.

Специалисты отмечают, что предупреждения о геомагнитных бурях важны, ведь они позволяют людям с сердечно-сосудистыми проблемами заранее контролировать риски, связанные с возможными инфарктами или инсультами.

Как облегчить влияние магнитной бури

Чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитных колебаний, медики советуют придерживаться простых рекомендаций:

избегать жирной, жареной, острой и слишком тяжелой пищи;

добавить в рацион больше фруктов, рыбы, орехов и других полезных продуктов;

ограничить или временно отказаться от кофе, алкоголя и курения;

заменить крепкие напитки травяными чаями;

чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться;

регулярно проветривать помещение и поддерживать нормальный спящий режим.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!