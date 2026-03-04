Как пенсионеру узнать, на сколько перечислят пенсию в марте

С марта большинство украинских пенсионеров получат перечисленные выплаты в пределах ежегодной индексации. Узнать, на сколько выросла пенсия, можно самостоятельно онлайн – процедура занимает всего несколько минут.

Согласно постановлению Кабинета министров от 25 февраля 2026 г. №236, пересчет проведут с применением коэффициента 1,121. Это означает повышение основного пенсии на 12,1%. В то же время, индексация касается именно базовой суммы — без учета доплат, надбавок или других дополнительных выплат. Об этом пишет ТСН.

Документ также определяет пределы увеличения: минимальная надбавка составит 100 грн, максимальная - 2595 грн. Ознакомиться с обновленной суммой можно через веб-портал электронных услуг Пенсионный фонд Украины.

Для этого нужно:

перейти на официальный сайт портала;

нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу;

пройти авторизацию одним из доступных способов: с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID или воспользовавшись Действие. Подписью;

после входа выбрать в меню раздел "Моя пенсия" – там будет отображаться новый размер выплаты, действующий с 1 марта.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

В марте 2026 года повышение на 12,1% охватит большинство пенсионеров. Кроме того, продолжают действовать возрастные доплаты. В частности, лица старше 65 лет с полным страховым стажем должны получать не менее 3458,8 грн. Пенсионерам от 70 лет автоматически начисляются дополнительные выплаты – от 300 до 570 грн в зависимости от возрастной категории.

Повышение не предусмотрено для:

получателей специальных пенсий (в том числе судей и прокуроров);

лиц с выплатами более 25 950 грн (за исключением военных пенсионеров);

людей со страховым стажем менее 15 лет, получающих социальную помощь;

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!