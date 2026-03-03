Какие автомобили ломаются чаще всего: названы топ моделей

Выбор нового автомобиля в 2026 году – это всегда поиск баланса между желаемыми характеристиками, бюджетом и главным – надежностью. Никто не хочет покупать машину, которая постоянно требует ремонта, простаивает в сервисе и заставляет нервничать из-за неожиданных поломок.

Аналитическое издание SlashGear, ссылаясь на свежее исследование Consumer Reports, опубликовало список самых ненадежных новых автомобилей 2026 модельного года. Рейтинг составлен на основе реальных данных о поломках, частоте обращений к сервису, затратах на ремонт и отзывах тысяч владельцев.

На первом месте антирейтинга оказался кроссовер GMC Acadia. Эксперты единодушно сочли его самым ненадежным новым автомобилем в этом году.

GMC Acadia давно имеет репутацию проблемной модели, и последнее поколение не исправило ситуацию. Качество сборки вызывает серьезные вопросы, производительность разочаровывает, расход топлива выше среднего в классе, а механические неисправности возникают слишком часто. Особенно много нареканий на двигатель и трансмиссию – это те узлы, где поломки случаются чаще всего и стоят дорого.

ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года по версии Consumer Reports:

GMC Acadia Rivian R1T Шевроле Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid

Большинство моделей в списке – это либо электромобили, либо гибриды, либо новые поколения, где еще не отработана вся технология. Эксперты Consumer Reports отмечают, что во многих случаях проблемы связаны именно с электрической частью, сложной электроникой, программным обеспечением и трансмиссией.

Если вы планируете покупать новый автомобиль в 2026 году и хотите минимизировать риск частых поломок - лучше ориентироваться на модели, традиционно занимающие верхние строчки рейтингов надежности: Toyota, Lexus, Honda, Acura, Mazda и некоторые проверенные немецкие модели с доказанной репутацией.

