Пропускать школу без уважительных причин теперь нельзя: правительство ввело новые правила учета детей

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, обновляющее механизм учета детей школьного возраста. Документ предусматривает более быстрый и системный обмен информацией между образовательными учреждениями, правоохранительными органами и службами по делам детей, чтобы своевременно выявлять учащихся, без уважительных причин не посещающих обучение.

Об изменениях сообщили в Ювенальной полиции Украины. Речь идет о внесении изменений в профильный Порядок (постановление №241 от 25 февраля 2026 года), инициированные управлением ювенальной превенции. Главная цель нововведений — гарантировать право ребенка на образование и повысить уровень его безопасности благодаря более эффективному межведомственному взаимодействию.

В ведомстве отмечают, что обновленный порядок позволит ювенальным полицейским быстрее получать необходимую информацию, улучшить координацию с другими структурами и оперативно реагировать в случаях, когда ребенок перестает посещать школу.

Согласно новым правилам, учебные заведения обязаны в определенные сроки сообщать полицию и социальные службы об учениках, которые прекратили обучение без обоснованных причин.

Документ предусматривает:

установление четких сроков для сбора, обработки и передачи данных о детях;

усиление прямого взаимодействия между школами, органами управления образования, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции;

внедрение элементов цифровизации учета для оперативного реагирования на случаи убытия учащихся;

создание единой системы раннего выявления рисков.

В правоохранительных органах подчеркивают, что контроль посещения занятий направлен прежде всего на защиту прав несовершеннолетних. По словам представителей ювенальной полиции, в центре внимания остается безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка, а обновленный порядок должен усилить превентивную работу в общинах и сделать реагирование на потенциальные риски более системным.

