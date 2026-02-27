Деякі українці можуть отримати безкоштовні зарядні станції від держави: подробиці

В Україні стартувала державна програма підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. У межах ініціативи таким сім’ям безоплатно передаватимуть портативні зарядні станції.

Про запуск проєкту повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що передбачає програма

За словами очільниці уряду, держава вже придбала 10 тисяч портативних зарядних станцій. Кожен пристрій має орієнтовну ємність близько 2 кВт·год, що дозволяє забезпечити живлення необхідних медичних приладів та побутової техніки у разі перебоїв з електроенергією.

Передача обладнання вже розпочалася. Перші 4 тисячі станцій доставили адресатам через мережу Укрпошта. Решту пристроїв планують передати найближчим часом.

Хто може отримати допомогу

Участь у програмі можуть взяти виключно сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А — тобто з найвищим ступенем втрати здоров’я. Отримувачем станції може бути один із батьків, опікун або інший офіційний законний представник дитини.

Як подати заявку

Для отримання допомоги потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійний фонд України у своєму регіоні. Заяву можна оформити безпосередньо на місці.

Під час подання документів заявник повинен мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує повноваження законного представника (для опікунів або представників установ);

копію документа, що підтверджує статус дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.

Уряд зазначає, що програма спрямована на підтримку найбільш вразливих родин та забезпечення безперебійного живлення необхідних пристроїв у складних умовах.

