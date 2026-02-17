Як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити

Дедалі більше українців перед досягненням пенсійного віку несподівано виявляють, що їм не вистачає необхідного страхового стажу. Законодавство дозволяє компенсувати відсутні місяці чи роки, однак сума, яку доведеться сплатити, безпосередньо залежить від того, коли саме людина вирішить це зробити.

Про це повідомляє "Знай.UA". Передбачено два способи добровільної участі в системі загальнообов’язкового пенсійного страхування: сплата внесків наперед або докупівля стажу за попередні періоди.

Найменш витратним варіантом є завчасна сплата внесків за майбутні місяці. У цьому випадку особа вносить мінімальний страховий платіж, і кожен оплачений місяць одразу зараховується до стажу без додаткових коефіцієнтів чи штрафних надбавок. Фахівці наголошують: чим раніше розпочати такі платежі, тим меншими будуть загальні витрати і тим нижчі ризики виникнення проблем безпосередньо перед оформленням пенсії.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Інша можливість — придбати стаж "заднім числом". Проте для цього застосовується підвищений коефіцієнт, через що вартість може зрости в рази. Зазвичай до такого кроку вдаються ті, кому бракує кількох місяців до мінімально необхідного стажу й часу чекати вже немає. Експерти радять розглядати цей варіант лише як крайній захід.

Перед ухваленням рішення про докупівлю стажу рекомендують перевірити власні дані в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Часто частина стажу вже врахована, але тимчасово не відображається через технічні збої або помилки з боку роботодавців. У таких випадках достатньо надати підтвердні документи — і періоди роботи буде зараховано без додаткових витрат.

Своєчасна перевірка інформації та раннє рішення щодо добровільної сплати внесків можуть суттєво скоротити фінансові витрати або взагалі позбавити потреби докуповувати стаж наприкінці трудової діяльності.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія із зарплатою у 15 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!