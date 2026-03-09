Війна на Близькому Сході може вплинути на вартість продуктів в Україні: що подорожчає та чому

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до подорожчання продуктів в Україні через зростання цін на нафту, пальне та витрат на логістику. Найбільш швидко це відчують споживачі імпортних овочів, зокрема помідорів та огірків, тоді як м’ясо і молочна продукція реагуватимуть на підвищення цін із затримкою у кілька місяців.

Про це повідомив аналітик Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка. За його словами, геополітична напруженість створює кілька одночасних факторів тиску на продовольчий ринок.

Основні чинники подорожчання

Енергетичний фактор. Загострення на Близькому Сході традиційно призводить до зростання світових цін на нафту, що автоматично підвищує вартість пального та логістики — від транспортування до зберігання товарів.

Логістичний фактор. Військова напруженість підвищує ризики для морських маршрутів, які використовуються для перевезення вантажів. Це спричиняє затримки доставки, збільшення страхових тарифів та загальне подорожчання перевезень.

Крім глобальних причин, на український ринок впливають і внутрішні економічні умови. Наприклад, за останній місяць курс долара зріс приблизно на 1,4%, а ціни на пальне в країні різко підвищилися. Це безпосередньо впливає на вартість імпортних товарів і складових українського виробництва, таких як насіння, добрива, пакування та обладнання. Навіть якщо продукт вирощено в Україні, значна частина технологій і компонентів залежать від імпорту.

Найшвидше підвищення цін відчують імпортні та тепличні овочі. За оцінкою експертів, першими можуть подорожчати помідори та огірки, оскільки понад 80% цієї продукції Україна імпортує з Туреччини. Їхній короткий термін зберігання та швидкий обіг на ринку роблять ціни чутливими до змін у логістиці, страхуванні та валютному курсі.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

У лютому гуртові ціни на тепличні огірки коливалися від 135 до 165 гривень за кілограм, помідори коштували близько 120–140 гривень за кілограм, що стало одними з найвищих показників за останні роки.

Якщо витрати на логістику й надалі зростатимуть, ціни на імпортні овочі можуть залишатися високими або піднятися ще більше.

Інші категорії продуктів реагують на економічні зміни повільніше. М’ясо та молочні продукти можуть почати дорожчати з затримкою від одного до трьох місяців через специфіку виробничих ланцюгів. Виробники кормів і м’ясної продукції зазвичай мають запаси і довгострокові контракти, що тимчасово стримують стрибки цін.

Проте експерти не виключають, що суттєве подорожчання м’яса може відбутися ближче до Великодніх свят, коли традиційно зростає попит. Молочна продукція може реагувати швидше через енергоємність переробки та потребу у дотриманні холодного ланцюга під час зберігання та транспортування.

Зростання вартості дизельного пального також впливає на продовольчий ринок. За останній тиждень на світових ринках ціна дизеля піднялася приблизно на 280 доларів за тонну, що у перерахунку додає близько 13 гривень до літра. В українських АЗС ціни вже піднялися на ~6 гривень за літр, оскільки мережі ще продають старі запаси. Нові партії дизеля надходять за вищими цінами, що може призвести до подальшого подорожчання.

Оскільки Україна майже повністю залежить від імпорту дизельного пального, будь-які коливання на світових ринках швидко відчуваються в усіх галузях економіки — від транспорту до аграрного сектору. Точні масштаби подорожчання поки прогнозувати складно через нестабільну ситуацію на Близькому Сході.

Водночас уряд сподівається на певну стабілізацію внутрішнього паливного ринку, і якщо ціни на пальне не продовжать різко зростати, стрімкого підвищення вартості продуктів може не бути.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!