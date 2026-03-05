На них не варто витрачатись: топ ненадійних автомобілів

Під час вибору автомобіля покупці враховують багато чинників — від дизайну та потужності до вартості обслуговування. Однак одним із найважливіших критеріїв залишається надійність, адже більшість водіїв прагнуть уникнути частих поломок і дорогого ремонту.

Аналітики профільного ресурсу проаналізували статистику несправностей різних моделей, а також відгуки власників. На основі цих даних вони склали список автомобілів, які у 2026 році вважаються найменш надійними. Про це пише fair.org.ua.

Найменш надійні автомобілі 2026 року

До антирейтингу потрапили такі моделі:

GMC Acadia

Rivian R1T

Chevrolet Blazer EV

Mazda CX‑90 Plug‑in Hybrid

Genesis GV60

Mazda CX‑90

Kia EV9

Kia EV6

Honda Prologue

Chrysler Pacifica Hybrid

Перше місце в цьому списку посів кросовер GMC Acadia. За словами експертів, модель уже тривалий час має репутацію автомобіля з низькою надійністю. Власники часто скаржаться на проблеми з якістю складання, недостатню продуктивність і підвищену витрату пального. Крім того, серед типових несправностей називають поломки двигуна та трансмісії.

Найнадійніші бренди

Водночас у рейтингах надійності традиційно домінують японські виробники. Якщо у 2025 році перше місце займала компанія Subaru, то тепер лідером стала Toyota, а Subaru опустилася на другу позицію.

Серед моделей бренду Toyota позитивну динаміку показав седан Toyota Camry — його показники надійності покращилися порівняно з минулим роком. Втім, у межах модельного ряду компанії його випереджає Toyota Crown, який отримав ще вищі оцінки за стабільність і довговічність.

