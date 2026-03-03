Які виплати отримають українці з інвалідністю 2 групи у березні

Із початком весни в Україні відбудеться традиційний перерахунок соціальних виплат. З 1 березня пенсії та страхові виплати зростуть у межах від 100 до 2595 гривень. Підвищення забезпечене плановою індексацією, розмір якої цього року становить 12,1%.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Кого охопить індексація

Березневе підвищення стосуватиметься широкого кола отримувачів виплат. Зокрема, збільшення передбачене для:

пенсіонерів загальної системи державного пенсійного страхування;

військових пенсіонерів;

осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадян, які отримують пенсії за особливі заслуги;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування та інших категорій, яким виплати були призначені за спеціальними умовами;

постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

Окремо переглянуто мінімальні розміри пенсій для найбільш уразливих категорій.

Для громадян віком від 80 років (за наявності не менше 25 років страхового стажу у чоловіків і 20 років у жінок), а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем (35 років для чоловіків і 30 — для жінок) мінімальна виплата зросте з 3758 до 4213 гривень.

Для осіб старше 70 років із повним страховим стажем пенсія підвищиться з 3613 до 4050 гривень.

Для пенсіонерів до 70 років із повним стажем виплати збільшаться з 3323 до 3725 гривень, а для тих, хто має менший стаж, — з 3038 до 3406 гривень.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Чому підвищення становить 12,1%

Розмір індексації визначається не довільно, а відповідно до законодавчо встановленої формули. Коефіцієнт формується з двох складових: 50% — це рівень інфляції за попередній рік (8%), і ще 50% — середній показник зростання заробітної плати в Україні за останні три роки (16,1%). У результаті розрахунків коефіцієнт індексації склав 12,1%.

Як зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін, індексація є обов’язковим механізмом захисту пенсій від знецінення через інфляцію та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян.

Нагадаємо, ми вже писали, як докупити стаж до пенсії та коли краще це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!