Не варто спішити з їх покупкою: топ електромобілів з найменшим запасом ходу

Вибір електромобіля в 2026 році часто зводиться до одного ключового питання: скільки кілометрів він зможе проїхати на одному заряді? Для міських поїздок 300 км може вистачити з головою, але якщо ви плануєте виїзди за місто, подорожі трасою чи поїздки з родиною, невеликий запас ходу швидко перетворюється на серйозну незручність.

Навіть із розвиненою мережею швидких зарядок (зокрема Tesla Supercharger) процес поповнення енергії все ще займає значно більше часу, ніж класична заправка.

Багато моделей 2026 року вже пропонують 400–500+ км реального запасу ходу, але є винятки, де базові або навіть середні комплектації залишають бажати кращого. Якщо авто купується не виключно для коротких міських маршрутів, такі варіанти можуть швидко розчарувати. До того ж різниця в ціні між базовою та версією з більшим акумулятором часто виявляється не такою значною, тому іноді доцільніше доплатити за комфорт і свободу пересування.

Ось моделі 2026 року, які, попри свої сильні сторони, мають обмежений запас ходу і можуть стати менш практичними в повсякденному використанні.

Mini Countryman Electric — стильний і компактний електрокросовер із фірмовим британським шармом, просторим салоном і сучасною мультимедіа з 9,4-дюймовим екраном. Але за оцінками EPA його запас ходу становить лише близько 340 км. Для моделі такого класу та ціни (від $45 000 і вище) це виглядає скромно. Якщо ви часто виїжджаєте за місто, цей недолік може стати вирішальним.

Fiat 500e — милий, маневрений і дуже доступний міський хетчбек. Запас ходу — до 235 км у найкращих версіях. Для коротких поїздок містом це прийнятно, але салон тісний (особливо ззаду), а зарядка навіть на швидких станціях займає майже годину. За ці гроші вже можна розглянути альтернативи з кращою автономністю — наприклад Nissan Leaf або Chevrolet Equinox EV.

Hyundai IONIQ 5 — один із найпопулярніших і найуспішніших електрокросоверів останніх років. Він отримує високі оцінки за дизайн, комфорт, швидку зарядку та динаміку. Але базова версія Standard з меншим акумулятором обмежена 394 км запасу ходу. Різниця в ціні з топовою комплектацією невелика, тому тут однозначно варто обрати дорожчу версію — інакше автономність може розчарувати.

Toyota bZ — після оновлення отримала підтримку зарядок Tesla NACS і покращену потужність. Але базова комплектація все ще пропонує лише близько 379 км запасу ходу. За невелику доплату можна взяти версію з більшим акумулятором, що робить авто набагато практичнішим.

Dodge Charger Daytona EV — один із найяскравіших і найпотужніших електроседанів 2026 року (розгін до 100 км/год за ~3,3 секунди). Але запас ходу становить лише 241 милю (близько 388 км). У поєднанні з високою ціною це робить модель більше іграшкою для ентузіастів, ніж універсальним сімейним авто.

Mercedes-AMG EQE SUV — розкішний і потужний електрокросовер із преміальним салоном і відмінною керованістю. Запас ходу — близько 370 км. Швидка зарядка частково компенсує цей недолік, але для класу і ціни це виглядає скромно.

Genesis Electrified GV70 — стильний і добре оснащений преміальний кросовер із високими оцінками за комфорт і динаміку. Запас ходу — близько 423 км. Це один із кращих варіантів у сегменті, але поступається деяким конкурентам за автономністю.

Lexus RZ — після оновлення 2026 року базова версія пропонує до 480 км, але спортивна модифікація F Sport обмежена 367 км. Тут вибір між динамікою та практичністю особливо помітний.

Volvo EX30 — компактний, динамічний і відносно доступний електрокросовер. Запас ходу коливається від 326 до 419 км залежно від версії, але Cross Country-варіант виглядає слабко. Для міста — хороший вибір, для далеких поїздок — вже з компромісами.

Mercedes-Benz G-Class EV — найдорожчий і найстатусніший електромобіль у списку. Чотиримоторна установка, преміальне оснащення, легендарна прохідність. Але навіть із великим акумулятором запас ходу — лише близько 384 км. Це класичний компроміс між іміджем, потужністю та реальною автономністю.

