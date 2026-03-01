Яка категорія українців зможе вийти на пенсію у 50 цього року 

Законодавство передбачає достроковий вихід на пенсію також для жінок, які брали участь у захисті України — військовослужбовиць, співробітниць поліції, Нацгвардії та інших силових структур. Вони можуть оформити пенсію у 50 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу. Для чоловіків цієї категорії передбачено вихід на пенсію з 55 років за наявності 25 років стажу.

Окремо право на пільгову пенсію за віком мають подружжя та батьки загиблих захисників України — військовослужбовців, поліцейських, добровольців. Конкретний вік призначення залежить від обставин загибелі та присвоєного статусу члена сім’ї загиблого. Про це передають Dengi.ua.

Як оформити дострокову пенсію

Щоб скористатися правом на пільгову пенсію, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Потрібно надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

трудову книжку (або документи, що підтверджують страховий стаж);

медичні довідки або посвідчення про тяжке захворювання дитини (для матерів);

документи, що підтверджують статус учасника бойових дій чи члена сім’ї загиблого (за потреби).

Пенсію призначають зазвичай протягом 10 робочих днів після подання повного пакета документів. Якщо є сумніви щодо стажу чи права на пільгу — краще звернутися за консультацією до фахівця Пенсійного фонду або юриста заздалегідь.

