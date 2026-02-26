Російська армія здійснила масовану атаку на Україну: пошкоджено житлові будинки, у Харкові та Кривому Розі є поранені (фото, відео)

В ніч на 26 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед" та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки в кількох містах, об’єкти енергетичної інфраструктури на Одещині та Чернігівщині. Є постраждалі.

Київ

О 03:54 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про атаку столиці ударними БПЛА та балістичними ракетами. О 05:09 у Голосіївському районі зафіксовано займання на території приватної садиби через падіння уламків. О 05:13 у Печерському районі спалахнула пожежа в двоповерховому приватному будинку — вогонь ліквідовано. О 06:22 у Дарницькому районі уламки пошкодили 9-поверховий житловий будинок: вибухова хвиля вибила вікна та двері в квартирі на першому поверсі. Постраждалих немає, пожежі не виникло. Міський голова Віталій Кличко підтвердив: у столиці обійшлося без жертв, але є пошкодження цивільної інфраструктури.

Запоріжжя

О 04:06 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання по приватному будинку. Згодом стало відомо про пряме влучання в багатоповерхівку, пожежу автомобіля та пошкодження кількох торговельних центрів. О 04:18 підтверджено атаку на об’єкти інфраструктури. О 04:30 у багатоповерхівці горіли кілька поверхів, в одній із квартир була заблокована людина. О 04:36 за попередніми даними росіяни завдали 12 ударів по місту. О 08:15 ДСНС повідомила, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Пошкоджено 19 багатоповерхівок, 4 приватні будинки та нежитлові будівлі. У понад 500 будинках трьох районів відсутнє теплопостачання.

Харків та область

О 03:42 міський голова Ігор Терехов повідомив про два вибухи та атаку "Шахедами". Згодом стало відомо про комбіновану атаку: 17 БПЛА та дві балістичні ракети. Під удар потрапили Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони. О 05:00 кількість постраждалих становила 4 особи, згодом зросла до 5, потім до 8, а за даними ОВА — до 9. У Слобідському районі повністю зруйновано приватний будинок, є постраждалі та ризик людей під завалами. У Салтівському районі зруйновано приватний будинок, сталася пожежа та завали. У Шевченківському районі пряме влучання в багатоповерхівку. У селі Рай-Оленівка гостру реакцію на стрес отримали троє людей, включно з 7-річним хлопчиком. У Центральному парку зафіксовано одне з влучань.

Кривий Ріг

О 03:10 голова Ради оборони Олександр Вілкул повідомив про влучання "Шахеда" в п’ятиповерховий будинок: пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон, один постраждалий з легкими травмами. О 04:53 кількість постраждалих зросла до двох осіб.

Одещина

Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА, повідомив про черговий удар по енергетичній інфраструктурі на півдні регіону. Постраждалих немає. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Вінниччина

О 07:00 начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила про масовану повітряну атаку. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 житлових будинків: вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи, у деяких будівлях тріснули стіни. Постраждала одна жінка, їй надають необхідну допомогу.

Чернігівщина

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про постраждалих у Менській та Батуринській громадах через атаку ударними БПЛА. На Менщині загорівся будинок, 84-річного господаря госпіталізовано. Пошкоджено сусідні оселі. У Батуринській громаді поранено 32-річного чоловіка та 17-річну дівчину. У Корюківській громаді FPV-дрон пошкодив автомобіль і господарську будівлю споживчого товариства. У Семенівській громаді удар "молнії" прийшовся по об’єкту енергетики.

Кропивниччина

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про травмування людини в Новоархангельській громаді внаслідок дронової атаки. Пошкоджено дахи п’яти приватних будинків.

Полтавщина

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про атаку на регіон. У Полтавському районі уламки пошкодили об’єкти промислового підприємства — пожежі ліквідовано. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередачі. Без світла залишилися 18 209 побутових і 1781 юридичний споживач. Енергетики працюють над відновленням. Постраждалих немає.

