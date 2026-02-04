Російська армія атакувала Одесу: є влучання у школу, дитсадок та будинок, поранено двох людей (фото)

У ніч проти 4 лютого російські безпілотники-камікадзе здійснили атаку на Одесу, спричинивши пошкодження житлових будинків, закладів освіти та об’єктів промислової інфраструктури. Внаслідок ударів постраждали дві жінки, яким медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, під час повітряної тривоги місто перебувало під масованою атакою ворожих дронів. Було зафіксовано пряме влучання у двоповерховий житловий будинок, інформація про наслідки уточнювалася вже під час атаки.

Після перших повідомлень місцеві медіа та телеграм-канали інформували про нові вибухи в різних районах міста. Відбій повітряної тривоги в Одесі оголосили о 2:19 ночі.

Згодом, близько 3:05, Сергій Лисак оприлюднив уточнені дані щодо руйнувань. За його словами, у двох районах міста пошкоджено як цивільну, так і промислову інфраструктуру. Найбільших руйнувань зазнав двоповерховий житловий будинок: у ньому знищено дах, пошкоджено міжповерхові перекриття, а вибухова хвиля вибила вікна в сусідніх будівлях і пошкодила припарковані автомобілі.

Крім того, внаслідок атаки постраждали школа та дитячий садок. Окремо зафіксовано влучання в адміністративну будівлю одного з промислових підприємств, де після удару спалахнула пожежа.

Рятувальники евакуювали чотирьох людей із пошкоджених об’єктів. Двом жінкам, які зазнали поранень, медичну допомогу надали безпосередньо на місці події.

За словами очільника Одеської МВА, комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу, зокрема роботи із закриття вибитих вікон та первинного відновлення будівель. Наразі тривають детальні обстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

