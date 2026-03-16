Вчені виявили в Іспанії гробницю віком 5000 років: чим цікава (фото)

Поблизу міста Малага в Іспанія археологи виявили велику доісторичну гробницю, якій приблизно 5000 років. Давня споруда довжиною близько 13 метрів збудована з масивних кам’яних плит і збереглася у винятково хорошому стані, що робить її цінною знахідкою для дослідників.

Вивченням пам’ятки займалася група науковців з Університет Кадіса, серед яких Серафін Бесерра, Едуардо Віянде, Едуарда Віянде Вілла та Хуан Хесус Кантільйо. Вони дослідили будову гробниці та численні предмети, знайдені всередині. Про результати роботи повідомляє видання Popular Mechanics.

Знахідка належить до мегалітичних споруд, відомих як дольмени. Такі конструкції зазвичай складаються з великих вертикальних каменів, що підтримують масивні горизонтальні плити. За словами Бесерри, масштаби та рівень збереженості цієї споруди роблять її однією з найважливіших археологічних пам’яток регіону. Дослідник припускає, що це може бути один із наймонументальніших і найповніших дольменів у Андалусія — найпівденнішій автономній області країни.

Під час кількох сезонів розкопок археологи виявили всередині гробниці кілька камер. Ймовірно, вони використовувалися як поховальні приміщення ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Конструкція споруди включає великі ортостатичні плити — вертикально встановлені камені, деякі з яких сягають майже двох метрів у висоту.

Усередині камер дослідники знайшли людські останки та численні поховальні предмети. Деякі з приміщень археологи назвали "престижними" зонами, де зберігали кістки померлих і цінні артефакти. Серед знахідок — матеріали, які не є характерними для цієї місцевості, зокрема слонова кістка та бурштин. Також було знайдено мушлі та майстерно виготовлені крем’яні знаряддя — наконечники стріл, великі леза та навіть рідкісну алебарду, схожу на дворучну сокиру.

За словами Едуардо Віянде, надзвичайний стан збереження споруди відкриває широкі можливості для подальших досліджень. Він підкреслив, що це дозволить ученим детальніше зрозуміти спосіб життя, вірування та поховальні традиції давніх громад, які мешкали на цих територіях тисячі років тому.

Аналіз структури поховання показав, що гробниця використовувалася як колективне місце поховання, а не як могила однієї людини. У різних камерах були виявлені рештки кількох осіб, що відповідає практиці багатьох доісторичних суспільств, де такі споруди слугували спільними усипальницями для членів громади.

Конструкція дольмена також мала захисне покриття. Як пояснила Едуарда Віянде Вілла, зверху споруда була перекрита великими горизонтальними кам’яними плитами, а над ними створено курган — штучний насип із піску та дрібного каміння, який захищав поховання.

Деякі знайдені предмети свідчать про існування широких торговельних або обмінних зв’язків між різними громадами. Наприклад, мушлі, знайдені далеко від морського узбережжя, можуть вказувати на те, що цінні матеріали перевозили на значні відстані. За словами Хуана Хесуса Кантільйо, це підтверджує важливу роль моря у формуванні мереж обміну та соціального престижу в доісторичних суспільствах.

Дольмени подібного типу зустрічаються у різних частинах Європи та Азії й були зведені в різні історичні періоди. У більшості випадків вони виконували функцію поховальних пам’яток, але могли мати також ритуальне або символічне значення. Серед відомих прикладів — Дольмен Гуадальперал в Іспанії та Камінь Артура у Велика Британія, яким також тисячі років.

