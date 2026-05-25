Як отримати пільги на купівлю дров та вугілля для опалення та коли подавати заяву

У 2026 році українці й надалі зможуть оформити державну допомогу на придбання твердого палива для опалення житла. Пільга передбачена для домогосподарств, які не підключені до централізованого теплопостачання і не використовують газове чи електричне опалення.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, компенсація надається окремим категоріям громадян відповідно до постанови Кабміну №373 від 17 квітня 2019 року.

Скільки компенсують на дрова у 2026 році

Держава встановила граничні розміри виплат на тверде паливо та скраплений газ:

до 460,26 грн — за один балон скрапленого газу;

до 4 602,57 грн — за одну тонну твердого палива.

Допомога на дрова виплачується раз на рік із розрахунку до однієї тонни палива на домогосподарство. Головна умова — відсутність централізованого опалення та альтернативних систем обігріву на газі чи електриці.

Як оформити виплату

Щоб отримати компенсацію, заяву потрібно подавати щороку під час опалювального сезону. У деяких випадках можуть вимагати додаткові документи — зокрема підтвердження наявності пічного опалення або фактичного використання твердого палива.

Якщо заявник змінив місце проживання, необхідно також надати довідку про те, чи отримував він аналогічну допомогу за попередньою адресою.

У разі підключення житла до газового, електричного чи централізованого опалення вже отримані кошти повертати не потрібно. Водночас надалі пільги нараховуватимуться за загальними правилами для житлово-комунальних послуг.

Окремо уточнено, що ті, хто вже отримав міжнародну допомогу на тверде паливо у сезоні 2025/2026, повторно таку виплату не отримають. Якщо подано дві заявки — на паливо та комунальні послуги, кошти нарахують лише за одним напрямом.

Коли можуть відмовити у виплаті

Із запуском нових правил перевірятимуть, чи не отримувала особа міжнародну одноразову допомогу на придбання твердого палива. У такому разі в наданні державної компенсації можуть відмовити.

З початку опалювального сезону 2026/2027 пільги на дрова надаватимуться лише після такої верифікації, щоб уникнути дублювання виплат.

