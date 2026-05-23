Зможуть отримати понад 26 тисяч гривень: кому виплатять підвищену пенсію у червні

В Україні в червні 2026 року частина пенсіонерів зможе отримувати виплати, що перевищують встановлений законодавством стандартний максимум. Попри дію понижувальних коефіцієнтів, запроваджених на період воєнного стану, окремі категорії громадян потенційно матимуть пенсії понад 26 000 грн.

Про це повідомляє ПФУ.

Хто може отримувати найвищі пенсії

Українське законодавство передбачає так звані спеціальні пенсії для окремих професій і категорій громадян, чия робота була пов’язана з підвищеними ризиками або особливим статусом. До таких належать, зокрема, судді, прокурори, ліквідатори аварії на ЧАЕС, військовослужбовці та інші працівники силових і державних структур.

Пенсійне забезпечення цих категорій регулюється окремими законами, зокрема:

для суддів — законом "Про судоустрій і статус суддів";

для прокурорів — законом "Про прокуратуру";

для чорнобильців — законом про статус і соцзахист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

для силовиків — законом про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та прирівняних осіб;

для держслужбовців (до реформування системи) — відповідними спеціальними нормами.

Який максимальний розмір пенсії

За загальним правилом, максимальна пенсія в Україні обмежується 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн, тож гранична сума виплати дорівнює 25 950 грн.

Водночас для частини отримувачів спеціальних пенсій фактичні нарахування можуть бути вищими, навіть з урахуванням тимчасових обмежень воєнного часу.

Як працюють обмеження у червні

Згідно із законом про Державний бюджет на 2026 рік, на період воєнного стану діє система обмеження найвищих пенсійних виплат. Вона застосовується лише до суми, що перевищує встановлений базовий максимум, а не до всієї пенсії.

Ліміти не поширюються на базову частину до 25 950 грн, але надлишок понад цю суму коригується за понижувальними коефіцієнтами:

50% — для частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (але не більше 11);

40% — для діапазону понад 11 і до 13 мінімумів;

30% — для частини понад 13 і до 17 мінімумів;

20% — для діапазону понад 17 і до 21 мінімуму;

10% — для суми понад 21 прожитковий мінімум.

Таким чином, навіть за наявності права на високу спеціальну пенсію фактичний розмір виплат може бути зменшений через застосування цих обмежувальних коефіцієнтів.

