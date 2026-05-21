В Україні впала ціна на популярний продукт: скільки коштує

Деякі українські супермаркети оновили ціни на курячі яйця — і в частині мереж продукт став дешевшим. Зокрема, зниження вартості помітне в АТБ та низці інших ритейлерів.

За даними Мінфіну, середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливається в межах 75,66–86,45 грн. Для порівняння, ще напередодні діапазон був трохи вищим — 78–83,95 грн, що свідчить про незначне здешевлення.

Найвигіднішим варіантом для покупців залишаються нефасовані яйця, які продаються поштучно. В АТБ одне яйце коштує близько 4,03 грн, тож десяток обходиться приблизно у 40,30 грн.

У інших мережах ціни на поштучні яйця залишаються близькими: у Varus — 3,99 грн за штуку (з урахуванням акції), в Auchan — 4,10 грн, у Fozzy/"Фора" — 4,39 грн, а в Megamarket — близько 7 грн за одне яйце.

Якщо орієнтуватися на мінімальні ціни за упаковку, то в різних мережах ситуація виглядає так: в АТБ — від 59,30 грн, у "Сільпо" — від 59,99 грн, у Varus — від 66,50 грн, у "Фора" — від 67,90 грн, в Auchan — від 73,90 грн, у Novus — від 72,99 грн, у Metro — від 79 грн, у Megamarket — від 78,50 грн. Ці значення наведені без урахування акційних пропозицій.

Аналітики відзначають, що після Великодня ринок поступово перейшов до зниження цін: попит зменшився, а пропозиція зросла з настанням теплого сезону. Через це супермаркети регулярно коригують вартість яєць, реагуючи на зміни ринку.

