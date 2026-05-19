Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочки для певних категорій громадян: кого стосується

В Україні значно спростили процедуру продовження відстрочок від мобілізації. Тепер понад 90% військовозобов’язаних, які мають законні підстави для відстрочки, більше не зобов’язані збирати паперові довідки, подавати заяви чи особисто відвідувати ТЦК.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook. Процес продовження відстрочок повністю переведено в цифровий формат. Система автоматично перевіряє підстави через державні реєстри, а після підтвердження даних оновлений статус відстрочки відображається в електронному військово-обліковому документі.

Наразі автоматичне продовження вже реалізовано для 22 категорій відстрочок.

Коли можуть виникати проблеми з автопродовженням

Попри високий рівень автоматизації, у Міноборони зазначають, що в окремих випадках система не може підтвердити дані. Причиною зазвичай є відсутність або застаріла інформація в державних реєстрах.

Найчастіше складнощі виникають у таких категорій:

особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

громадяни, що здійснюють постійний догляд за тяжкохворими членами родини;

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей.

Як уникнути проблем із продовженням відстрочки

Щоб система спрацювала коректно, військовозобов’язаним радять завчасно перевірити актуальність своїх даних у державних реєстрах, зокрема в органах РАЦС та базах Мінсоцполітики. Важливо, щоб інформація про сімейний стан, народження дітей чи статус інвалідності була внесена в електронні системи.

Якщо автоматичне продовження не відбулося, необхідно скористатися стандартною процедурою — звернутися до ТЦК та СП або оновити дані через доступні цифрові сервіси, додавши підтверджувальні документи.

