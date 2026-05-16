Це можна зробити двома способами: як докупити стаж до пенсії

У Головному управлінні Державної податкової служби України в Київській області роз’яснили порядок добровільного формування страхового стажу для громадян, яким його не вистачає для виходу на пенсію. Йдеться про механізм, що дозволяє або сплачувати внески за поточні періоди, або компенсувати минулі роки без офіційного стажу.

Про це повідомляє ДПС. Для оформлення договору потрібно звернутися до податкового органу за місцем проживання — особисто або онлайн — та подати заяву разом із документами.

Два варіанти добровільної участі

Податкова служба визначає дві моделі:

сплата внесків на майбутнє — щомісячні платежі для формування страхового стажу в подальших періодах;

— щомісячні платежі для формування страхового стажу в подальших періодах; одноразова сплата за минулі роки — "докупівля" стажу за час, коли особа не була застрахована.

Які документи потрібні

Для укладення договору необхідно підготувати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (за наявності);

довідку про страховий стаж (форма ОК-5).

Скільки коштує страховий стаж у 2026 році

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Для "викупу" минулих періодів застосовується коефіцієнт 2, тому вартість одного місяця стажу складає 3 804,68 грн.

Оплата за попередні роки здійснюється одноразово після підписання договору.

Важливі обмеження

Фахівці наголошують на кількох ключових правилах:

сума менша за мінімальну не зараховується до стажу;

неможливо докупити стаж за періоди до 2004 року;

у разі порушення строків оплати договір може бути анульований.

Як перевірити свій страховий стаж

Перед укладанням договору рекомендується перевірити наявний стаж через довідку ОК-5 у Пенсійному фонді України або застосунок "Дія". Це дозволяє точно визначити, скільки місяців бракує, та уникнути зайвих витрат.

Як отримати довідку ОК-5 онлайн

Перейти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Авторизуватися через КЕП, ID.GOV.UA або "Дія.Підпис". У меню обрати розділ "Комунікації з ПФУ" → "Запит на отримання електронних документів". Вказати тип довідки — ОК-5 або ОК-7. Підтвердити згоду на обробку даних і надіслати запит. Готовий документ з’явиться у розділі "Мої звернення" протягом кількох хвилин. Довідку можна завантажити на пристрій або зберегти на носій.

