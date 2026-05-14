Від неї точно варто позбутись: яка рослина приваблює кліщів

Кліщі найбільше полюбляють вологі, затінені та густо зарослі місця. Саме в таких умовах вони можуть ховатися від сонця, легше переносити спеку та чекати на людину або тварину. Водночас деякі декоративні рослини у дворах і садах фактично створюють для паразитів ідеальне середовище для життя.

Про це пише ТСН. Більшість людей вважає, що кліщі трапляються лише у лісах чи високій траві, однак вони активно заселяють і звичайні присадибні ділянки. Якщо сад занадто заріс або має щільну рослинність, ризик появи кліщів суттєво зростає.

Які рослини найбільше приваблюють кліщів

Найкращими умовами для паразитів стають рослини, що утворюють густі зарості та довго утримують вологу біля землі. У такому мікрокліматі кліщі почуваються особливо комфортно.

Серед декоративних кущів фахівці часто згадують барбарис Тунберга, який популярний у ландшафтному дизайні. Його щільна крона створює тінь і вологе середовище, де паразити можуть легко ховатися.

За спостереженнями, у таких густих насадженнях кліщів може бути значно більше, ніж на відкритих та добре доглянутих ділянках. Саме надмірна загущеність рослин є одним із головних факторів ризику.

Щоб зменшити ймовірність появи кліщів, варто регулярно обрізати кущі, проріджувати гілки та не допускати сильного заростання території. Також важливо прибирати сухе листя, рослинні залишки та зламані гілки, адже вони стають природним укриттям для паразитів.

Якщо густі декоративні кущі ростуть поруч із дитячими майданчиками чи зонами відпочинку, їх рекомендують додатково відокремлювати — наприклад, кам’яними доріжками або іншими видами рослин.

Читайте також: Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Де у саду кліщі трапляються найчастіше

Найнебезпечнішими зонами вважаються:

висока нескошена трава;

густі папороті та зарості;

вологі місця біля водойм;

ділянки поруч із компостними ямами;

купи старого листя;

простір під густими кущами та деревами.

Усі ці місця об’єднують тінь і підвищена вологість — саме такі умови найбільше подобаються кліщам.

Як зробити ділянку безпечнішою

Фахівці радять не лише боротися з кліщами, а й усувати умови, у яких вони можуть жити. Регулярне косіння трави, прибирання органічного сміття, контроль вологості та проріджування рослин допомагають суттєво знизити ризик появи паразитів.

Комплексний догляд за садом робить територію менш привабливою для кліщів і допомагає краще захистити людей та домашніх тварин.

Нагадаємо, ми вже писали, на які ділянки тіла кліщі націлюються найчастіше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!