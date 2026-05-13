В Україні різко подешевшала популярна ягода: скільки коштує

На Столичний ринок після вихідних помітно знизилися ціни на полуницю. Наразі ягоди продають у середньому по 180–220 грн за кілограм.

Про це овідомляється на сторінці ринку в Facebook. Продавці зазначають, що вибір полуниці зараз дуже великий. Вартість залежить насамперед від розміру ягід: великі коштують дорожче, однак покупці активніше обирають дрібнішу та доступнішу продукцію.

За словами оглядача ринку, найбільше проблем із продажем виникає у тих, хто привіз дорогу полуницю.

"Дешевшу ягоду розкуповують швидко, а дорога стоїть. Наприклад, велика "Румба" по 270 грн/кг майже не продається, тоді як дрібніша й солодка — по 180 грн/кг — має хороший попит", — розповідають на ринку.

Наразі ціни на популярні сорти виглядають так:

"Альба" — 200–220 грн/кг;

"Азія" — 190–205 грн/кг;

"Румба" — від 180 до 270 грн/кг залежно від розміру та якості ягід.

Одна з продавчинь зазначила, що за останні дні полуниця суттєво подешевшала.

"Ціна добре просіла. Полуниці багато, і вже можна знайти якісну ягоду по 205 гривень. У мене сьогодні була по 180 — її дуже швидко розкупили", — поділилася вона.

Для порівняння, ще перед вихідними середня ціна української полуниці на ринку сягала близько 260 грн за кілограм. Імпортна продукція тоді коштувала трохи дешевше — приблизно 250 грн/кг. Водночас за останні дні ціни на закордонну полуницю навпаки зросли: з 7 по 11 травня її вартість піднялася з 215 до 280 грн за кілограм.

