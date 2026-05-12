За яких умов особи з інвалідністю можуть виїхати за кордон: пояснення юриста

Громадяни з інвалідністю, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право перетинати державний кордон під час воєнного стану. Для цього необхідно мати при собі один із документів, що підтверджує інвалідність.

Як повідомляє портал "Юристи.UA", таким підтвердженням може бути навіть довідка для отримання пільг.

Хто може виїжджати за кордон

Під час воєнного стану для частини військовозобов’язаних діють обмеження на виїзд за межі України. Водночас ці правила не поширюються на осіб з інвалідністю, незалежно від того, чи перебувають вони на військовому обліку.

Саме з таким питанням до юристів звернувся чоловік, який має інвалідність та водночас стоїть на військовому обліку. Його цікавило, чи може він безперешкодно виїжджати за кордон та які документи потрібно пред’явити на пункті пропуску.

Які документи потрібні на кордоні

Юристи пояснили, що громадяни з інвалідністю мають законне право на виїзд, однак обов’язково повинні підтвердити свій статус відповідними документами.

За словами юриста Владислава Дерія, найчастіше для цього використовують посвідчення особи з інвалідністю. Водночас підійдуть і інші документи, зокрема:

пенсійне посвідчення;

посвідчення про призначення соціальної допомоги;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соцдопомогу.

Виїзд із супроводом осіб з інвалідністю

Окремо юристи нагадують, що чоловіки мобілізаційного віку також можуть виїжджати за кордон у разі супроводу людини з інвалідністю. У таких випадках громадяни часто обирають подорож залізницею, адже це комфортніший варіант для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, фахівці наголошують: чоловікам з інвалідністю, зокрема інвалідністю з дитинства, не можуть заборонити виїзд за межі України під час воєнного стану. Головна умова — наявність належно оформлених документів, які підтверджують статус.

