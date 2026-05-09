Чи може військовий у СЗЧ отримати відстрочку: пояснення юриста

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), не можуть оформити відстрочку від служби. Після набуття статусу військовослужбовця механізм відстрочки більше не застосовується.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко, пояснивши, що таке право передбачене лише для військовозобов’язаних громадян, а не для чинних військових. У такому випадку людина може розраховувати лише на звільнення зі служби — і тільки за наявності законних підстав, визначених чинним законодавством.

"Якщо особа вже перейшла зі статусу військовозобов’язаного до статусу військовослужбовця, про відстрочку мова не йде. Можливим є лише звільнення з військової служби, якщо для цього існують передбачені законом підстави", — пояснила Дар’я Тарасенко.

Водночас навіть наявність обставин, які раніше могли давати право на відстрочку, не означає автоматичного звільнення зі служби. Адвокатка наголошує, що підстави для відстрочки та для звільнення є різними й регулюються окремими нормами.

Зокрема, усі підстави для звільнення військовослужбовців прописані у статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Саме тому правозахисниця радить перевіряти можливість отримання відстрочки ще до моменту мобілізації та набуття статусу військового.

За її словами, багато військових, які перебувають у статусі СЗЧ, помилково вважають, що сімейні чи інші життєві обставини автоматично пом’якшують їхнє становище або дають право на відстрочку. Насправді ж закон чітко розмежовує статус військовозобов’язаного та військовослужбовця.

Тема самовільного залишення частини залишається особливо актуальною під час воєнного стану та мобілізації. Відповідно до законодавства, СЗЧ вважається серйозним порушенням військової дисципліни, за яке може наставати кримінальна відповідальність.

