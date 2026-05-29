В Україні дорожчає популярний овоч: скільки коштує

В Україні продовжує дорожчати торішня морква — у роздрібних мережах її вартість уже досягла 37,80–46,50 грн за кілограм. Основною причиною зростання цін експерти називають поступове вичерпання запасів якісної продукції в сховищах українських господарств та обмежену пропозицію на ринку.

Про це повідомили в EastFruit. Аналітики зазначають, що оптові покупці дедалі частіше стикаються з дефіцитом моркви належної якості, через що виробники змушені підвищувати відпускні ціни. Додатковим чинником виступає сезонне скорочення пропозиції, характерне для кінця періоду зберігання овочів.

На внутрішньому ринку торішня морква наразі реалізується виробниками в середньому по 17–25 грн/кг, що приблизно на 27% більше, ніж наприкінці попереднього тижня. Ще тиждень тому максимальні закупівельні ціни не перевищували 20 грн/кг.

Попри нинішнє подорожчання, аналітики підкреслюють, що загальний рівень цін на моркву в Україні все ще нижчий, ніж у цей же період минулого року. За оцінками ринку, наприкінці травня 2025 року гуртові ціни були майже на 84% вищими, ніж зараз. Нинішня динаміка пояснюється насамперед локальним дефіцитом якісної продукції.

У роздрібному сегменті, за даними "Мінфін", середня ціна моркви становить близько 41,10 грн/кг, що більш ніж на 27 грн перевищує показники квітня. Водночас моніторинг великих торговельних мереж показує такі рівні цін:

Metro — 39,00 грн/кг;

Megamarket — 46,50 грн/кг;

Varus — 37,90 грн/кг;

Novus — 37,89 грн/кг;

"Фора" — 43,90 грн/кг;

Auchan — 37,80 грн/кг;

АТБ — 37,89 грн/кг.

Експерти прогнозують, що цінова ситуація на ринку моркви й надалі залежатиме від темпів скорочення запасів та якості залишків продукції у сховищах.

